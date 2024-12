Saúde do Acre esclarece benefícios do parto normal e quando é indicada cesariana

Cássia Veras



A escolha entre parto normal e cesariana é uma decisão importante na gestação, e entender os benefícios de cada método é essencial para mães e bebês. A Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, destaca-se como referência nesse atendimento, especialmente para gestantes de alto risco. Reconhecida nacionalmente pelo trabalho humanizado e premiada como Hospital Amigo da Criança por diversos anos, a instituição acreana é um exemplo de cuidado materno-infantil de excelência, resultado de investimentos contínuos do governo do Estado.

O ginecologista e obstetra Edvaldo Amorim detalhou os benefícios do parto normal e as situações em que a cesariana é indicada. Segundo o médico, o parto normal é a via mais natural e, sempre que possível, a melhor opção, tanto para a mãe quanto para o bebê.

“A mãe que opta pelo parto normal se recupera mais rapidamente. Ela pode se alimentar, levantar e cuidar do bebê quase que imediatamente. Além disso, o sangramento no parto normal é metade do que se perde em uma cesariana, reduzindo significativamente o risco de anemia no pós-parto”, explica.

Apesar disso, Edvaldo ressalta que a cesariana é uma alternativa indispensável em casos específicos. “Quando bem indicada, a cesariana salva vidas. Com os avanços da medicina, ela transformou a obstetrícia, permitindo intervenções seguras em situações de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. No entanto, é essencial evitar indicações desnecessárias, pois a cesariana em excesso pode levar a complicações como infecções, hemorragias e tromboembolismo”, esclarece.

“Assim que o bebê nasce, a dor vai embora”

Maria Aparecida de Araújo, uma das pacientes atendidas na Maternidade Bárbara Heliodora, compartilha sua experiência positiva com o parto normal ao dar à luz seu terceiro filho. “Desde o primeiro, quis parto normal. Pode ser doloroso no momento, mas, assim que o bebê nasce, a dor vai embora. A recuperação é maravilhosa. No dia seguinte, eu já estava andando, dando banho no meu filho sozinha”, relata emocionada.

Compromisso com a saúde materno-infantil

A trajetória da Maternidade Bárbara Heliodora como referência no Acre reflete a dedicação ao bem-estar de gestantes e recém-nascidos. O reconhecimento nacional e os prêmios conquistados são frutos do investimento em práticas humanizadas, que priorizam o cuidado integral e a segurança no momento do nascimento.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destaca os esforços da gestão em qualificar o atendimento às gestantes: “Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha a assistência necessária para que o parto ocorra na via mais segura e adequada, seja normal ou cesariana, sempre respeitando as condições de saúde da mãe e do bebê. Estamos investindo em infraestrutura, capacitação de profissionais e ampliação do acesso a tecnologias, reforçando o compromisso de cuidar das famílias acreanas com excelência e humanização”.

