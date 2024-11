Saúde do Acre promove Oficina Mosaic para fortalecimento da vigilância de vírus respiratórios

Ângela Rodrigues



O Estado do Acre apresentou uma redução estimada de 25,45% nos índices de desmatamento na Amazônia. No comparativo, a taxa saiu de 601 km² (2023) para 448 km² (2024), segundo dados oficiais do programa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) de monitoramento por satélites, divulgados nesta quarta-feira, 6, em coletiva de imprensa com as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A meta do governo federal é chegar ao desmatamento zero em todos os biomas do país até 2030.

Os dados são referentes ao período de 1 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024. A redução é um dos melhores desempenhos já registrados nos últimos cinco anos no Acre.

A redução reforça o compromisso do governo do Acre no cumprimento das metas previstas no Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre (PPCDQ-AC) para o quadriênio 2023-2027, que prevê uma redução gradual até 2027.

O secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, ressalta que a tendência de queda nos índices é reflexo da atuação integrada do governo do Estado junto aos órgãos de fiscalização e comando e controle, por meio das secretaria de Estado da Casa Civil (SECC); do Meio Ambiente (Sema); de Planejamento (Seplan); Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac); Secretaria de Estado Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); Polícia Militar do Estado do Acre – Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC); Polícia Civil do Estado do Acre, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

“O governador Gladson Cameli determinou, ainda, a criação do Gabinete de Crise composto pelas secretarias do Estado para que possamos, de maneira integrada, unir esforços e definir estratégias para o enfrentamento aos ilícitos ambientais em todo o estado. A Sema, por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), tem realizado um trabalho diário de qualificar e quantificar os dados que subsidiam os órgãos estaduais nas tomadas de decisão”, reforçou o gestor.

Na Amazônia, o desmatamento caiu 45,7% nos últimos dois anos, após redução para 9.064 km² de agosto de 2022 a julho de 2023. É a primeira vez desde os biênios 2004/2005 e 2005/2006 que há quedas consecutivas maiores que 25%.

Com base nos dados, estima-se que houve uma redução nas emissões de gases de efeito estufa de 400,8 milhões de toneladas de CO2 e por desmatamento na Amazônia e Cerrado em relação ao ciclo 2021/22.

Os números positivos refletem também na retomada da governança ambiental, com os Planos de Ação, Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, em junho do ano passado, e no Cerrado, em novembro.

Com informações da Assessoria de Comunicação do MMA.

