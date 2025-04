Sem fim da crise política da Sérvia à vista – DW – 04/04/2025

Quase meio ano depois O colapso do dossel na entrada da estação ferroviária de Novi Sad conquistou 16 vidas, protestos em Sérvia entraram em uma fase de manobra estratégica entre o governo e o movimento estudantil.

Apesar do Protesto maciço em Belgrado em 15 de marçoque trouxe mais de 300.000 pessoas para as ruas, as demandas dos estudantes por responsabilidade criminal e política sobre o colapso do dossel ainda estão em desacordo com as manobras políticas das autoridades.

“Atualmente, estamos em uma fase em que ambos os lados estão jogando o jogo de paciência, esperando alguém fazer um movimento errado neste jogo de nervos, enquanto reavalia simultaneamente as decisões que precisam ser tomadas”, disse Bojan Klacar, diretor executivo do Centro de Eleições e Democracia Livre (CESID).

O governo avança com um novo movimento

Klacar acredita que o governo concluirá esta fase com a nomeação de um novo gabinete, seguindo o Renúncia do Primeiro Ministro Milos Vucevic em 28 de janeiro.

Os policiais sérvios bloqueiam uma ponte à medida que estudantes e cidadãos marcharem para protestar contra as mortes das vítimas do dossel colapso na estação ferroviária de Novi Sad em novembro passado. Uma décima sexta pessoa envolvida morreu em 21 de março Imagem: Darko Vojinovic/AP/Picture Alliance

As consultas sobre o novo governo já começaram, e o presidente parlamentar Ana Brnabic anunciou que, se o acordo não for alcançado até 18 de abril, novas eleições serão solicitadas para o início de junho.

Enquanto isso, Presidente Aleksandar Vucic Mais uma vez jogou a carta de formar um “movimento para o povo e o estado”.

Uma ‘atmosfera de festival’ prometida para o lançamento

“É hora de canalizar a grande força de nosso povo e unir toda a sabedoria e patriotismo de nossos cidadãos, para que possamos moldar o futuro que todos queremos”, disse Vucic no Instagram após uma reunião sobre a formação do novo movimento.

O movimento será lançado oficialmente em uma grande reunião em Belgrado De 11 a 13 de abril. Segundo Brnabic, o evento terá uma atmosfera de festival e apresentará comida, bebida, apresentações culturais e uma vitrine do potencial turístico da Sérvia.

Os cidadãos também poderão ingressar oficialmente no movimento, escrever cartas ao Presidente Vucic e até “enviar críticas a funcionários em todos os níveis do governo”.

Repressão de oponentes

Ao oferecer otimismo a seus apoiadores, o governo está levando os dentes aos manifestantes.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic respondeu aos protestos anunciando o estabelecimento de um ‘movimento para o povo e o estado’ Imagem: Darko Vojinovic/AP/Picture Alliance

Depois de interromper os salários para professores do ensino fundamental e médio que participaram de greves, as autoridades agora estão mirando professores universitários.

O professor Vladimir Mihic, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Novi, disse à DW que recebeu apenas 23 dinares (20 centavos) como a segunda metade de seu salário de fevereiro.

“Depois de 15 de março, o governo simplesmente começou a perder o controle. Desde que não provocou derramamento de sangue, impor um estado de emergência e, como o presidente disse, ‘encerrará os protestos’, a próxima fase é a repressão aberta de quem se opõe a ela”, disse ele.

Além dos cortes salariais, Mihic diz que essa repressão assume a forma de prisão e detenção de estudantes e ativistas, a apresentação de acusações criminais contra reitores e até ataques físicos.

Ataques físicos

A atmosfera no país em geral é muito tensa. Na quinta -feira passada, um grupo de estudantes foi atacado em Novi SAD. Dois sofreram ferimentos leves, enquanto um ficou gravemente ferido e hospitalizado.

Dois dias depois, Natalija Jovanovic, decano da Faculdade de Filosofia em Nis, foi atacado com uma faca. Os vídeos que circulavam nas mídias sociais gravados por espectadores capturaram o agressor ameaçando Jovanovic, dizendo: “Eu quero te matar” e acusá -la de “arruinar a vida de sua neta”.

Ana Brnabic, Presidente Parlamentar da Sérvia, anunciou que, se nenhum acordo sobre um novo governo for alcançado em 18 de abril, novas eleições ocorrerão no início de junho Imagem: Darko Vojinovic/AP/Picture Alliance

Jovanovic estava entre os primeiros líderes universitários da Sérvia a apoiar os protestos e bloqueios estudantis. Desde então, ela tem sido alvo de tablóides pró-governo, que a rotularam de “instigador de uma gangue de bandidos e fascistas” e a acusou de “incitar a agitação”.

Um passo mais perto de exigir um governo de transição

Mas os manifestantes também estão mantendo a pressão.

Todas as tentativas de funcionários do partido governantes de aparecer em público foram recebidas com manifestações, assobiando e, em alguns casos, ovos jogados em funcionários e membros do SNS dominante.

Assembléias de estudantes Não endossa essas táticas, pedindo aos cidadãos que se organizem nas reuniões da comunidade local.

Embora os alunos tenham evitado até agora pedindo abertamente a mudança de regime, as discussões sobre como levar os protestos ao próximo nível e articular demandas políticas específicas se tornaram mais frequentes, uma vez que o Demonstração de Belgrado em 15 de março.

Os relatórios da mídia indicam que algumas assembléias já votaram em uma proposta para um “governo especializado”, embora o plano permaneça não revelado até que o consenso seja alcançado entre todas as faculdades que protestam.

Como parte de sua série de protestos em andamento, dezenas de estudantes sérvios deixaram Novi SAD em 3 de abril para um ciclo de 12 dias para Estrasburgo, França Imagem: Andrej Isakovic/AFP

Uma proposta semelhante já foi apresentada pela Oposição Unida e pela iniciativa não partidária “Proglas”.

Os dias do governo são numerados?

Embora Klacar acredite que esse movimento seja necessário, ele se preocupa que chegue tarde demais e deveria ter chegado quando os protestos estavam no auge.

“Não tenho certeza de que o governo queira fazer mais do que já fez em relação às demandas”, disse Klacar. “Provavelmente fará concessões indiretas para neutralizar os protestos – talvez mudando o pessoal do governo, alterando certas políticas e nomeando figuras com diferentes origens profissionais”.

Professor Mihic, no entanto, acredita que os dias do SNS são numerados.

“Os regimes autocráticos sempre se tornam cada vez mais repressivos e agressivos no final de seu governo. Essa repressão deve nos encorajar. Isso mostra que esse regime está em seu tiro final. Acredito que não sobreviverá nos próximos meses”, disse ele à DW.

Ciclismo para Estrasburgo

Os alunos agora também estão buscando aliados na Europa. Oitenta estudantes partiram no início da manhã de quinta -feira para pedalar até Strasbourg, onde planejam apresentar suas demandas ao Conselho da Europa e destacar o fracasso das instituições sérvias em responder.

Os estudantes esperam que sua bicicleta de maratona passe pelo continente chamar a atenção da Europa para a luta contra a corrupção Imagem: Andrej Isakovic/AFP

A viagem de 1.300 quilômetros deve levar cerca de 12 dias e levará os alunos a Budapeste em HungriaViena, Linz e Salzburgo em Áustriae Munique, Augsburg, Ulm e Stuttgart em Alemanha.

Klacar acredita que o passeio pode aumentar a conscientização em certos círculos europeus sobre a crise política da Sérvia, potencialmente minando a legitimidade internacional do governo.

“Mas em termos de se essa ação será um ponto de virada para os protestos ou mudar a posição da UE na Sérvia – não tenho certeza”, disse ele.

“A União Europeia tem sido muito clara e precisa em seus relatórios oficiais sobre a situação na Sérvia, particularmente no relatório de progresso”, acrescentou. “Mas não é realista esperar que a UE assuma posições radicais contra seus parceiros. Sérvia é, afinal, um parceiro da UE – especialmente quando nenhuma alternativa política clara ainda surgiu dentro do país”.

E, de acordo com Klacar, a formação de uma alternativa tão política na Sérvia ainda está muito longe.

Editado por: Aingeal Flanagan