Modi elogia o parlamento que aprova o projeto de terra muçulmano – DW – 04/04/2025

indiano O primeiro -ministro Narendra Modi chamou a aprovação de uma aprovação de leis que alteravam as leis que regem os muçulmanos doados por muçulmanos um “momento da bacia hidrográfica”.

Postagem em x, Modi descrito O Projeto de Lei Waqf (Emenda), 2025, como um passo em direção a “Justiça socioeconômica, transparência e crescimento inclusivo”.

O projeto aprovou a Câmara Alta do Parlamento após um acalorado debate de 16 horas, com 128 membros votando a favor e 95 opondo-o.

Prometendo que o projeto beneficiaria a marginalizada, Modi agradeceu a todos os legisladores que participaram das discussões sobre o projeto.

De projeto de lei para lei

O WAQF refere -se a propriedades dedicadas exclusivamente a propósitos religiosos, educacionais ou de caridade sob a lei islâmica. Uma vez designado como waqf, essas propriedades não podem ser vendidas ou transferidas.

Provocada pelo nacionalista de Modi Bharatiya Janata Party (BJP), o projeto permite não-muçulmanos nos conselhos que governam essas propriedades e permitem ao governo determinar a propriedade da terra em caso de qualquer disputa.

Tendo agora passou as duas casas do parlamentoo projeto será enviado ao presidente Droupadi Murmu para que sua aprovação se tornasse lei.

‘Tentando arrebatar os direitos das minorias’

Críticos do projeto, que incluem grupos muçulmanos, dizem que a proposta é discriminatória, politicamente motivada e uma tentativa de Modi’s Nacionalista hindu partido no poder enfraquecer os direitos das minorias.

Eles dizem que o projeto, que concede autoridade exclusiva a um funcionário do governo para confirmar as reivindicações de propriedade do WAQF, pode minar o conselho e potencialmente levar os muçulmanos a perderem suas terras.

Mallikarjun Kharge, líder da oposição na câmara alta e membro do Partido do Congresso, disse que o BJP estava “intimidando” a conta na tentativa de “arrebatar os direitos das minorias”, de acordo com O Indian Express jornal.

As autoridades indianas aumentaram a segurança na capital em meio à controvérsia sobre a conta do Waqf

Na quinta -feira, o líder do Congresso, Rahul Gandhi, em um post em X, chamou o projeto de lei de “uma arma destinada a marginalizar muçulmanos e usurpar suas leis pessoais e direitos de propriedade”.

Enquanto isso, a segurança foi apertada em áreas “sensíveis” de Délhi com uma população muçulmana considerável na sexta -feira para impedir qualquer incidente desagradável sobre o projeto controverso, disse um oficial da polícia ao The the Pressione Trust of India agência de notícias.

O que são waqfs?

Os waqfs são fundações de caridade islâmicas, onde os doadores dedicam permanentemente propriedades – geralmente imóveis – para fins religiosos ou de caridade.

Na Índia, a Waqf Holdings inclui 872.000 propriedades que abrangem 405.000 hectares (1 milhão de acres), com um valor estimado de US $ 14,22 bilhões (12,95 bilhões de euros).

As organizações governamentais e muçulmanas estimam que mais de 25 conselhos de Waqf estão entre os maiores proprietários de terras da Índia.

Grupos muçulmanos acham que a legislação pode enfraquecer o controle sobre a terra do waqf, principalmente como os grupos nacionalistas hindus recentemente reivindicou várias mesquitasargumentando que eles eram construído com mais de séculos de idade hindu dos templos.

Editado por: Wesley Dockery