Sesi-SP garante título do Brasileiro de vôlei sentado feminino

Colombo, Sri Lanca – Abdul Rahuman Seyyadu Sulaiman, 56 anos, queria ser ouvido.

Como presidente do Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake deixou a assembleia de voto no Templo Abeysingharama em Maradana, Colombo, na quinta-feira, Sulaiman chamou-o, instando-o a parar e ouvir as suas queixas. A polícia rapidamente abordou Sulaiman e pediu-lhe que deixasse o local.

“Quero que (Dissanayake) ouça as desgraças do meu povo”, disse Sulaiman mais tarde. “Quando o antigo governo cremou um bebé durante a pandemia da COVID-19, eu protestei. Falei em nome da minha religião. A justiça não foi feita ao povo muçulmano.”

A esperança de Sulaiman de que Dissanayake faça justiça que seus antecessores não encontraram ecoa por todo o Sri Lanka, que votou esmagadoramente no líder de centro-esquerda nas eleições presidenciais de Setembro. Agora, essa esperança será testada como nunca antes.

Poder Popular Nacional (NPP) de Dissanayake ganhou uma maioria esmagadora nas eleições parlamentares de quinta-feira, garantindo 159 assentos numa câmara de 225 membros – representando uma confortável maioria de dois terços. A principal oposição, Samagi Jana Balawegaya (SJB), sob o seu líder Sajith Premadasa, conquistou apenas 40 assentos.

A Nova Frente Democrática do ex-presidente Ranil Wickremesinghe garantiu cinco assentos, e o Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) da família Rajapaksa, que dominou a política do país durante grande parte das últimas duas décadas, conquistou apenas três assentos.

Samanmalee Gunasinghe do NPP, que disputou e venceu em Colombo, disse: “Estamos felizes por agora podermos trabalhar para o povo. Eles mostraram que precisam de uma mudança em relação à velha política.”

Vote pela mudança

Segundo a analista política Aruna Kulatunga, esta é a primeira vez desde 1977 – quando o Sri Lanka mudou o seu sistema parlamentar para representação proporcional – que um único partido obteve uma maioria clara. Esta é também a primeira vez que o presidente em exercício tem os números necessários para aprovar legislação no parlamento sem precisar de depender de quaisquer aliados ou parceiros de coligação.

“A importância deste resultado, portanto, é que o tecido político do Sri Lanka, fragmentado em linhas raciais, religiosas e ideológicas, teve a oportunidade de se unir em torno de um único partido”, disse Kulatunga, “sem as negociações de cavalos que ocorreram nos anteriores governos de coligação e o consequente enfraquecimento das promessas eleitorais feitas.”

Com uma maioria de dois terços, Dissanayake pode agora alterar a constituição. O NPP prometeu anteriormente um referendo sobre uma nova constituição.

O expectativas do NPP são altos. Liderado por Janatha Vimukthi Peramuna, de tendência marxista, de Dissanayake, o NPP também inclui várias organizações, incluindo grupos da sociedade civil que se uniram durante os protestos de 2022 contra o governo do então presidente Gotabaya Rajapaksa, que foi deposto do poder.

Vasantha Raj, 38 anos, um assalariado diário de Dehiwala, Colombo, disse que não sabia os nomes dos candidatos do NPP que concorreram na sua área, mas votou a favor da aliança – não importava quem a representava.

“Há anos que votamos nas mesmas pessoas e nada mudou. Desta vez, veremos o que estes (a central nuclear) fazem”, disse Raj.

A ascensão

Dissanayake, cuja sorte política aumentou acentuadamente após os protestos de 2022, concentrou-se na sua campanha eleitoral no fortalecimento da economia do país e no combate à corrupção generalizada. No centro dos protestos de 2022 estava a raiva pelo colapso da economia do Sri Lanka sob o comando da família Rajapaksa – o irmão mais velho de Gotabaya, Mahinda, era primeiro-ministro.

Wickremesinghe, que assumiu o cargo depois que os Rajapaksas foram forçados a deixar o poder, estabilizou a economia, usando empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e outros credores. Mas como parte do acordo com o FMI, ele também introduziu severas medidas de austeridade, reduziu as medidas de segurança social e aumentou os impostos.

MF Sareena, 63 anos, que acompanhou a sua mãe de 83 anos a uma assembleia de voto em Dematagoda, Colombo, disse que também espera que o novo governo combata a corrupção e forneça ajuda aos pobres.

“Minha mãe está muito doente. Ela é velha e eu estou cuidando dela. Achamos difícil sobreviver todos os dias. Os preços dos alimentos são elevados e os medicamentos são inacessíveis. Esperamos que as coisas mudem em breve”, disse Sareena.

Na sexta-feira, depois de anunciados todos os resultados, Nihal Abeysinghe, secretário do Poder Popular Nacional, reconheceu o peso das esperanças que o partido carrega. “Garantiremos que não faremos mau uso deste poder, tal como as pessoas que o fizeram no passado”, disse ele numa conferência de imprensa.

Suporte tâmil

As apostas são particularmente elevadas no norte do país, onde a comunidade Tamil votou a favor do NPP, rompendo com o seu padrão de votação nos partidos Tamil. O NPP garantiu a maioria dos assentos no norte. O norte e o leste do país, onde a população Tamil está maioritariamente baseada, foram os epicentros das batalhas mais sangrentas durante uma guerra civil de três décadas entre os rebeldes Tamil e o exército do Sri Lanka. A guerra terminou em 2009, quando as forças armadas do Sri Lanka dizimaram a liderança armada Tamil.

Ahilan Kadirgamar, professor sénior de sociologia na Universidade de Jaffna, disse que nas semanas que antecederam as eleições parlamentares, houve uma clara onda de apoio ao NPP por parte da comunidade Tamil no norte. Muitos eleitores tâmeis, disse ele, estavam zangados com os líderes políticos das suas comunidades por não terem cumprido as promessas de um acordo melhor para eles.

Agora começa o trabalho árduo para a NPP, disse ele. Para responder às preocupações da população do Norte e do Leste, o governo do Sri Lanka deve devolver as terras ocupadas pelos militares e outros departamentos governamentais, especialmente durante a guerra civil. O governo, disse ele, deve abordar as preocupações das minorias tamil e muçulmana do país, alvos frequentes de xenofobia.

“Este não é um trabalho fácil”, disse Kadirgamar.