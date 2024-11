Sine lista mais de mil vagas disponíveis para todo o Acre nesta terça

Isabelle Nascimento



O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), deu início aos trabalhos da primeira fábrica de chinelos dentro do sistema prisional do estado, nesta segunda-feira, 11. A fábrica se encontra na Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, possui 9 máquinas, e conta com 11 detentos trabalhando no local.

Sandálias da Esperança, como foi chamado o projeto, é fruto da parceria entre o Iapen, TJ/AC e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), foi viabilizado por meio de um investimento de R$ 300 mil oriundos do Orçamento Geral da União. Esta iniciativa viabilizou a aquisição de 27 máquinas, distribuídas em três unidades penitenciárias do estado, para a fabricação de chinelos e demais equipamentos que serão utilizados para capacitar e gerar oportunidades de trabalho para os internos. O projeto deve se estender para a Unidade Penitenciária de Cruzeiro do Sul e para Rio Branco, nas unidades de Regime Fechado e Recolhimento Provisório.

Quem vai trabalhar na fábrica, agradece a oportunidade e já sonha com o retorno à sociedade e as portas que esta experiência pode abrir. É o caso de A. D. M., que sonha em poder ter a própria fábrica no futuro: “Eu quero agradecer a oportunidade. Está sendo uma experiência ótima. Sair daqui já com essa cabeça, com esse intuito de botar o nosso próprio negócio para trabalhar, a própria empresa”.

O chefe da Divisão de Estabelecimentos Penais de Senador Guiomard, Maycon Mendonça, ressaltou a importância de iniciativas como esta para o bom andamento da unidade: “Os presos passaram por uma capacitação anterior, porém hoje é o start desse projeto pioneiro no estado do Acre, que vai trazer para o reeducando que aqui participar uma condição melhor de usufruto do seu tempo, além do aprendizado, da construção social, de diminuição daquele impacto social que é estar dentro de uma unidade prisional, e vai levar a ele a condição de aprender uma profissão, e lá fora ele poderá usar isso como uma ferramenta de independência”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, reiterou a parceria com o TJ/AC para este projeto, que visa profissionalizar e ajudar os apenados a retornarem para a sociedade. Ele explicou que o papel do instituto é ajudar na ressocialização dos detentos: “A missão do Iapen é proporcionar o trabalho e uma melhor qualidade no cumprimento da pena, no que diz respeito a proporcionar alternativas para o retorno do egresso ao convívio na sociedade”.

A desembargadora Regina Ferrari, presidente do TJ/AC, vê com grande alegria o início desse projeto e disse acreditar no poder de ressocializar: “Concretizando, vendo os chinelos aqui agora, já fabricados, é uma alegria para todos nós, porque a gente capacita os nossos custodiados, e assim nós colocamos esperança no coração daquele que está cumprindo a pena, e que logo retornará para o convívio da sociedade”.

Também participaram da solenidade o supervisor do GMF, desembargador Francisco Djalma; a desembargadora Waldirene Cordeiro; a procuradora adjunta Rita de Cássia; o promotor de Justiça Rodrigo Curti; o defensor público Eufrásio Moraes; o diretor da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, Maycon Mendonça; o juiz da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard, Romário Divino Faria; Álvaro Augusto de Andrade Mendes, diretor de Políticas Públicas de Segurança, Justiça e Integração Social da Sejusp; e Francisco Calixto, representando o ex-deputado federal Flaviano Melo.

