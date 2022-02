Sipam prevê segunda-feira (21) com possibilidade de temporais no Acre

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo não muda no Acre neste começo de semana. Áreas de instabilidade ainda se espalham pelo estado e mantém elevadas as condições de chuva. Para esta segunda-feira a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões do Acre. Há possibilidade de temporais em todo o estado.