Susie Wiles: operadora ‘dura e inteligente’ que levou Trump de volta à Casa Branca | Donald Trump

Susie Wiles, que foi nomeada a nova chefe de gabinete de Donald Trump na Casa Branca, será a primeira mulher a servir como guardiã do presidente, uma posição que normalmente exerce grande influência.

O cargo de chefe de gabinete é geralmente o primeiro nomeado nomeado por um presidente eleito e pode supervisionar a transição de uma administração. Assim que Trump tomar posse como presidente, Wiles também será responsável por todas as políticas da Casa Branca, servindo como confidente e conselheiro e administrando os assuntos do dia-a-dia.

Wiles, 67 anos, é um veterano do Flórida político que dirigiu as campanhas de Trump em 2016 e 2020 no estado e serviu como seu “chefe de gabinete de fato” nos últimos três anos para liderar sua tentativa bem-sucedida de reeleição e o ajudou a trabalhar com advogados em seus vários casos criminais e civis.

“Susie Wiles acabou de me ajudar a alcançar uma das maiores vitórias políticas da história americana e foi parte integrante das minhas campanhas bem-sucedidas de 2016 e 2020”, disse Trump em comunicado. “Susie é durona, inteligente, inovadora e é universalmente admirada e respeitada.”

Trump também a mencionou em seu discurso de vitória em Palm Beach, Flórida. “Susie gosta de ficar nos fundos, deixe-me dizer. A Donzela do Gelo. Nós a chamamos de Donzela do Gelo”, disse ele.

Em um perfil, Politico descrito considera-a uma “força mais sentida do que vista”, creditando-a como a razão pela qual a última campanha do ex-presidente tem sido “mais profissional do que os seus antecedentes turbulentos e pretensiosos”.

Wiles é um veterano da política da Flórida que liderou a campanha de Trump em 2016 no estado. Ela também trabalhou com Ron DeSantis e Rick Scott, atuais e ex-governadores da Flórida. A campanha de Trump a demitiu após um desentendimento com DeSantis, mas a trouxe de volta para a campanha de 2020 no estado.

Autodenominado moderado, Wiles também foi creditado – pelos aliados e oponentes de Trump – como a pessoa que lhe deu a disciplina e o foco para ter sucesso político. Ela é conhecida por manter um bom relacionamento com os repórteres e possui um vasto conhecimento sobre todos os aspectos da condução de uma campanha.

Alguns também a descreveram como uma facilitadora das ambições ditatoriais de Trump. “Susie Wiles é um ser humano muito inteligente e uma operadora política muito sofisticada para não entender”, disse Fernand Amandi, pesquisador democrata de Miami e analista da MSNBC, ao Politico.

Wiles tem pouca experiência em Washington, no entanto, além de trabalhar na administração Ronald Regan como agendador no departamento do trabalho e no Capitólio para o falecido congressista Jack Kemp.

Durante o primeiro mandato de Trump, o presidente teve uma série de chefes de gabinete: o presidente do Comitê Nacional Republicano, Reince Priebus, o general John Kelly, o ex-representante da Carolina do Sul, Mick Mulvaney, e o ex-representante da Carolina do Norte, Mark Meadows.

O ex-presidente muitas vezes discordava ou cansava-se dos seus nomeados. Nas semanas anteriores às eleições, Kelly, o general reformado da Marinha, disse nomeadamente que Trump se enquadra “na definição geral de fascista”.