Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 200 milhões

Homenagens ao ex-membro da banda One Direction, Liam Payne, são vistas no Hard Rock Cafe em Piccadilly Circus, Londres, em 18 de outubro de 2024. MEU KIM/REUTERS

O ex-membro da boy band One Direction Músico britânico Liam Payneconsumiu álcool, cocaína e antidepressivos antes de morrer em 16 de outubro ao cair da varanda de seu hotel em Buenos Aires, declarou a justiça argentina na quinta-feira, 7 de novembro.

“Os resultados dos estudos toxicológicos – já comunicados à sua família – revelaram que, nos momentos anteriores à sua morte e durante pelo menos as últimas setenta e duas horas, Payne apresentou no seu corpo um policonsumo de álcool, cocaína e antidepressivos »afirma o Ministério Público argentino num comunicado de imprensa, especificando que três pessoas foram acusadas de venda de drogas e abandono de uma pessoa vulnerável.

Sem especificar os nomes dos envolvidos, a promotoria especificou que a pessoa que acompanhou Liam Payne diariamente durante sua estada em Buenos Aires é acusada de “abandono de pessoa seguido de morte”, crime punível com cinco a quinze anos de prisão, e fornecimento de entorpecentes.

Um funcionário do hotel “deve responder por fornecer cocaína duas vezes a Liam Payne durante sua estadia”e uma terceira pessoa é “acusado de fornecer narcóticos em duas ocasiões, em dois momentos diferentes, em 14 de outubro”.

A acusação também confirmou os primeiros resultados da autópsia sugerindo que as lesões no corpo da vítima eram compatíveis com as de uma queda e que a automutilação ou “intervenção física de terceiros” foram excluídos.

A autópsia revelou que nas mãos de Payne “nenhuma lesão do tipo “defensiva” ocorreu(tive) foi constatado que todas as lesões eram vitais e produzidas simultaneamente umas com as outras”.. Ou seja, devido a essas lesões e à posição do corpo no solo, a autópsia estimou que “Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger (no outono) e que ele pode ter caído em um estado de semi ou total inconsciência”. Uma tese validada quinta-feira pelo Ministério Público. “Payne não estava totalmente consciente ou em estado de acentuada diminuição ou abolição da consciência no momento da queda”, ele esclareceu.

