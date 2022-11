Taxista é preso com mais de 46 quilos de cocaína escondidos em casa no interior do Acre

Mais de 46 quilos de cocaína foram apreendidos na tarde dessa sexta (4) no município de Brasileia, no interior do Acre, na casa de um taxista de 28 anos. A operação foi feita pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Civil, Polícia Militar com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).