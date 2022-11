Trio é preso e menor apreendido com mais de R$ 170 mil escondidos em caixa térmica dentro de rio no AC

De acordo com a polícia, os homens, de 36, 33, 26 e 17 anos, respectivamente, se deslocavam do município de Cruzeiro do Sul para Marechal Thaumaturgo quando foram surpreendidos. A ação integrada entre as polícias Civil, Federal e Militar ocorreu após diligências do Núcleo Draco/Denarc que já vinha investigando uma organização criminosa e suas principais lideranças.