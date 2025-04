Tetraplégica, ginasta Laís Souza fica de pé e faz movimentos com exoesqueleto; “faz parte da minha luta”

Há 11 anos paralisada do pescoço para baixo após um acidente, a ginasta segue determinada a recuperar os movimentos. Laís Souza, de 36 anos, testou um exoesqueleto, ficou de pé, fez movimentos, sorriu muito e mostrou que a reabilitação é um sonho possível.

A atleta ficou tetraplégica, em 2014, quando estava nos Estados Unidos e esquiava, fraturando a vértebra C3. Desde então, ela se submete a cirurgias e muito tratamento. A fisioterapia é para ela, imprescindível.

“Ao me ver caminhando foi como tornar um sonho distante ainda mais real e forte. Cada passo me lembra o quanto sou capaz e o poder da perseverança”, confidenciou a ginasta nas redes sociais. “Não vou parar até alcançar tudo o que ainda sonho.”

O exoesqueleto e o treino

O exoesqueleto robótico é um dispositivo que pode ajudar pessoas com tetraplegia a se moverem. Com o uso da tecnologia, o equipamento consegue reagir aos impulsos cerebrais de quem está com ele e faz a transformação em movimentos.

A máquina é capaz de transformar as ondas cerebrais em comandos que controlam o exoesqueleto, que atua como suporte para que o paciente fique de pé e se movimente.

Animadíssima, Laís vibrou com cada reação do corpo dela ao usar o exoesqueleto. “Voltar a andar faz parte da minha luta e, com esse aparelho, pude relembrar como é movimentar minhas pernas, sentir o peso do corpo sobre meus pés e a pressão da sola no chão”, disse.

Leia mais notícia boa

Apoio nas redes

O Só Notícia Boa compartilha essa luta e cada vitória. Nas redes sociais, muito apoio dos seguidores e internautas.

“Dá para imaginar o tamanho da alegria dela, tantos anos após o acidente”, reagiu uma jovem. “A quantidade de massa muscular que ela tem nas pernas é impressionante. São 11 anos sem andar”, espantou-se outra.

Para uma internauta, é impressionante o autocontrole da atleta. “Inteligência emocional absurda, se fosse eu, estaria chorando litros! Parabéns a Laís e a todos os profissionais envolvidos! É pra esse tipo de coisa que a tecnologia deve ser utilizada”, disse.

Ao lado de amigos como a grande Daiane dos Santos, Laís Souza batalha para recuperar os movimentos, perdidos desde o acidente há 11 anos. Determinada, irá conseguir. Foto: @likasouza

Veja que maravilha admirar Laís de Sousa se movimentando:





Leia Mais: Só Notícias Boas