Pais esportivos insistentes: quão longe está longe?

04/04/2025 4 de abril de 2025 Bem -vindo à nossa cobertura

Obrigado por se juntar a nós, enquanto trazemos as últimas reportagens sobre as Fallout seguindo a última rodada de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

As novas taxas sobre as importações para a maior economia do mundo já enviaram ondas de choque, atingindo os mercados globais de ações, inclusive nos próprios EUA.

As respostas às tarifas incluíram anúncios de contra-destino, bem como tentativas de buscar clemência da Casa Branca.