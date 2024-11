Toyota testa carro voador pela primeira vez no Japão; veja como é

Então todo mundo começa, com dúvida sobre lesão ou não! Palmer provavelmente não é uma grande surpresa. Maresca jogou suas cartas bem perto do peito nas últimas coletivas de imprensa quando questionado sobre a condição física do craque e foi ajudado pelo fato de Palmer não estar no time da Conference League do Chelsea. Ele deve estar em forma e atirando para ocupar o centro do palco hoje. Reece James vai para o banco dos Blues, com Cucurella preferido e Gusto como lateral-direito.

A maior preocupação é com o contingente lesionado do Arsenal, com Declan Rice aparentemente jogando apesar de um dedo quebrado e Ødegaard recém-recuperado de um problema de longa data no tornozelo.

O resultado positivo para ambos os lados – e para os neutros – são dois bancos repletos de potenciais transformadores: Félix, Nkunku, Trossard, Jesus… oooft.