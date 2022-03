Tragédia: Pai e filho desaparecem durante naufrágio no Rio Iaco, em Sena Madureira

Pai e filho desaparecem nas águas do Rio Iaco, nesta segunda-feira, 28, após naufrágio de uma embarcação. O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade São Sebastião, zona rural de Sena Madureira.

De acordo o tenente Gustavo Marinho, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o naufrágio teria acontecido por volta das 14 horas, e além do pai e filho, que ainda não tiveram seus nomes divulgados, uma terceira pessoa que estava na embarcação teria conseguido nadar até as margens do rio.

Ainda segundo o tenente, será enviada para a localidade uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Com informações de Ecos da Noticia