‘Travessa Aberta’ movimenta Higienópolis neste sábado (14) – 14/12/2024 – Passeios

São Paulo

Uma nova edição do Travessa Aberta acontece neste sábado (14), em Higienópolis. Os nove espaços da Travessa Dona Paula se reúnem para uma tarde de atividades diversas, incluindo música, exposições, comida, drinques e até leitura de tarô.

O evento faz parte de uma ação das galerias A Gentil Carioca, Galleria Continua, Projeto Vênus, Zielinsky, Desapê, Ateliê397 e coleção Moraes-Barbosa. Também participam o programa de residência artística Ybytu e a revista Celeste.

A programação começa às 15h e tem práticas adivinhatórias e ocultistas, como o tarô, no Desapê. Enquanto o Ateliê397 põe o vinil Greatest Hits, feito por artistas que exploram o som por meio de colagens, improvisos, inteligência artificial e paródias.

Entre as exposições, essa será a última chance para conferir alguns espaços, entre eles: My Black Utopia (A Gentil Carioca); individual de Pinky Wainer e a coletiva Todos Verão (Projeto Vênus); Shin: Eu nunca fui para o Japão (Zielinsky); Until We Became Fire and Fire Us (coleção Moraes-Barbosa); Não desperdice o bilhete (Ateliê397).

Ainda durante a tarde, a revista Celeste lança duas novas edições e apresenta o projeto expositivo digital da Residência Editorial Arte Celeste. Já o programa Ybytu terá um ensaio de áudio que estabelece conexões entre as histórias do Brasil e da Turquia no período de intervenções militares em ambos os países.