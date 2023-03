Tribunal de Justiça disponibiliza novo canal de atendimento ao público utilizando Inteligência Artificial (IA)

Chatbot será disponibilizado por meio do WhatsApp; utilizando a ferramenta usuários dos serviços do Judiciário poderão fazer sugestões, reclamações, elogios durante as 24h do dia, de segunda a segunda

No Dia do Ouvidor, celebrado nesta quinta-feira, 16, a Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado do Acre disponibilizou mais um canal de atendimento ao público usuário dos serviços da Justiça, desta vez utilizando recursos de Inteligência Artificial (IA).

Por meio de funcionalidade no aplicativo Whatsapp, que permite comunicação instantânea e sem interrupções, aqueles que desejarem realizar reclamações, sugestões ou mesmo elogiar serviços agora poderão fazê-lo em conversa com o Chatbot da Ouvidoria.

A Portaria nº 01/2023, publicada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) desta quarta-feira, 15, assinada pelo ouvidor de Justiça, desembargador Júnior Alberto, considera, entre outros motivos, que a “utilização de tecnologias inovadoras e de fácil domínio público, (…) por aplicativos de celular aproxima mais o cidadão do Poder Judiciário, facilitando a obtenção de informações e acesso a documentos públicos para defesa dos direitos e exercício da cidadania”.

Também foi considerada, para a adoção da medida, a “necessidade de facilitar o acesso do público em geral aos serviços prestados pela Ouvidoria de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Acre”.

Para saber mais sobre a Ouvidoria de Justiça, suas atribuições, carta de serviços ao cidadão, telefones, endereço para envio de cartas, entre outras informações, clique aqui.

O Tribunal de Justiça do Acre possui dois ouvidores. O desembargador Júnior Alberto, ouvidor-geral, e a desembargadora Eva Evangelista, ouvidora da Mulher. Com informações Gecom/TJAC