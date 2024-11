Trump: Doug Burgum é cotado para ser ‘czar da energia’ – 08/11/2024 – Mercado

Não demorou muito para que Israel Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu dar as boas-vindas Donald Trump’s reeleição, descrevendo-a como “o maior retorno da história”. Os seus ministros da coligação de extrema-direita, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, tuitaram o seu entusiasmo antes mesmo do eleição foi oficialmente chamado.

Netanyahu foi “um dos primeiros a telefonar” ao presidente eleito, afirmou o seu gabinete num comunicado. “A conversa deles foi calorosa e cordial” e os dois “concordaram em trabalhar juntos pela segurança de Israel e também discutiram a ameaça iraniana”.

A vitória de Trump ocorreu poucas horas depois de Netanyahu ter demitido o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, que era visto como um ponto de contacto chave para a administração Biden no governo israelita.

De acordo com uma pesquisa pós-eleitoral publicada pelo canal comercial de TV 12, 67% dos israelenses disseram estar “satisfeitos com a vitória de Trump”.

Esse sentimento também era palpável nas ruas.

“Esperamos que Donald Trump faça grandes coisas pelo nosso país, também pela América. Mas principalmente ele fez muitas promessas e se conseguir cumprir pelo menos metade dessas promessas, simplesmente não haverá palavras”, disse Benaya Koller, um jovem transeunte em Jerusalém, disse à DW.

Para alguns críticos do governo de Netanyahu, porém, o regresso de Trump não é um bom presságio.

“Acho que para Smotrich e Ben-Gvir, ter o tipo de governo israelense que temos hoje, o governo israelense mais extremista na história deste país, foi uma espécie de equivalente a ganhar na loteria israelense”, disse Yehuda Shaul, co- fundador do Ofek, um think tank israelense. “Levar Trump à Casa Branca é como se eles também ganhassem na loteria americana.”

Trump triunfante promete “acabar com as guerras” Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Políticas de primeiro mandato a favor de Israel

Durante o seu primeiro mandato, Trump tomou várias medidas políticas controversas em apoio a Israel. Em 2017, reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada dos EUA para lá de Tel Aviv, revertendo décadas de política dos EUA e de opinião internacional sobre o assunto. Ele também reconheceu a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã ocupadas, que Israel capturou da Síria durante a guerra de 1967 e anexou ilegalmente em 1981.

Trump também é considerado o arquiteto do Acordos de Abraão, uma série de acordos que normalizaram as relações com alguns países árabes, mas ignoraram os palestinianos e qualquer solução para o conflito israelo-palestiniano. Alguns analistas acreditam que Trump poderá pressionar pela normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita no seu segundo mandato.

Ele também poderá tentar relançar o chamado Acordo do Século – um plano que previa a anexação por Israel de todos os seus colonatos na Cisjordânia ocupada, ao mesmo tempo que concedia aos palestinianos alguma autonomia nos restantes enclaves.

Nos últimos anos, porém, as relações entre Netanyahu e Trump esfriaram. Quando Trump perdeu as eleições de 2020, ele pareceu irritado quando Netanyahu parabenizou o presidente dos EUA, Joe Biden, por ter conquistado a presidência. Após os ataques terroristas liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, Trump criticou Netanyahu por estar despreparado, alegando que isso não teria acontecido se ele ainda fosse presidente.

Alguns analistas consideram complexa a relação de Netanyahu com Trump, que é frequentemente descrito como imprevisível.

“Acho que ele tem um pouco de medo de Trump. Ele acha que pode manipulá-lo, mas tem medo de que, se Trump estiver atrás dele, Trump possa ficar muito irritado, ao contrário de Biden, que, por algum motivo, nunca o pressionou, nunca recuou. suas manipulações”, disse Alon Pinkas, ex-diplomata israelense em Nova York.

Situação tensa no Médio Oriente exigirá atenção dos EUA

A situação no Médio Oriente certamente exigirá o atenção da próxima administração dos EUA. Trump não apresentou um grande plano político para a região, excepto para afirmar que acabaria com as guerras em Gaza e Líbanosem entrar em detalhes sobre como ele seria diferente da administração Biden.

Imagem: Forças de Defesa de Israel/Divulgação/Xinhua/aliança de imagens

“O Sr. Trump deixou claro ao Sr. Netanyahu que deseja que isso termine até 20 de janeiro, quando ele for para a Casa Branca”, disse Pinkas. Em Abril, Trump disse que Israel estava a perder “a guerra de relações públicas em Gaza” e instou o país a “terminá-la rapidamente”.

Os críticos acusaram Netanyahu de ganhar tempo para esperar por um novo presidente dos EUA, apesar do total apoio militar e político do governo Biden ao governo israelense durante a guerra. Netanyahu está feliz com Trump, disse Pinkas, porque “Trump não vai pressioná-lo de forma alguma sobre a questão palestina”.

Durante a primeira administração Trump, Washington rejeitou a posição internacional comum de que Os colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada são ilegais ao abrigo do direito internacional.

“Temo que o que vamos enfrentar seja uma carta branca para o governo israelense fazer o que quiser na Cisjordânia, anexando ainda mais a Cisjordânia como parte da agenda deste governo”, disse Yehuda Shaul, que é também ex-cofundador da Breaking the Silence, uma organização de ex-soldados críticos da ocupação militar de Israel. “E temo que o risco de reconstrução de assentamentos em Gaza tenha aumentado dramaticamente”.

Embora a política da era Trump tenha sido revertida pela administração Biden, alguns analistas sugerem que ela lançou as bases para o impulso à anexação total que agora ganha apoio.

“O enorme poder que o campo de anexação em Israel tem hoje não teria acontecido sem o primeiro mandato de Trump”, disse Shaul. “Quando tivermos toda a força da diplomacia dos EUA violando as leis e as regras, por exemplo, ao reconhecer a anexação israelense das Colinas de Golã, temo que veremos mais disso.”

‘Humor eufórico’ entre colonos israelenses

jornal israelense Yedioth Ahronoth informou na quinta-feira sobre o “clima eufórico” no establishment dos colonos israelenses com a reeleição de Trump. Os líderes dos colonos têm um plano de acção claro após a tomada de posse, observou o jornal, e têm trabalhado com os principais actores republicanos ao longo dos últimos anos para preparar o terreno para o regresso de Trump.

De acordo com o artigo, os seus planos incluem o lançamento de “uma iniciativa para aplicar a soberania israelita na Judeia e Samaria e ‘apreender território’ para o estabelecimento de novos postos avançados de colonatos no norte da Faixa de Gaza”.

Anexar mais território acabaria efectivamente com a ideia de uma solução de dois Estados e com a criação de um Estado palestiniano soberano. Embora Netanyahu tenha negado quaisquer planos para restabelecer os colonatos israelitas em Gaza, declarações de responsáveis ​​e ministros israelitas sugeriram o contrário.

Também existem preocupações dos palestinos não poderá regressar ao norte de Gazaonde Israel renovou uma ofensiva terrestre contra o que afirma serem militantes do Hamas na área, e onde os residentes dizem que estão presos nos combates em meio a uma situação terrível.

Imagem: Ashraf Amra/Anadolu/aliança de imagens

Estima-se que 90% da população de Gaza tenha sido deslocada durante os 14 meses de guerra. Um deles é Shadi Assad, de 22 anos, do campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza. Ele tem poucas esperanças de que uma nova administração dos EUA traga algo de positivo e só quer voltar para casa.

“Harris fazia parte da atual administração dos EUA e apoiava Israel e a guerra”, disse Shadi Asaad à DW por telefone, do sul de Gaza. O estudante de engenharia foi deslocado diversas vezes e agora vive com a família numa tenda em Khan Younis.

“Vivemos num estado de humilhação sem precedentes e ninguém se importa connosco”, disse ele. “Queremos apenas que a guerra acabe, com ou sem acordo, com ou sem Trump.”

Editado por: Martin Kuebler