Trump e Harris vão para a Carolina do Norte – DW – 11/02/2024

02/11/2024 2 de novembro de 2024

Ex-presidente Donald Trump e Vice-presidente Kamala Harris estão fazendo apelos de última hora em uma série de estados cruciais de batalha no último fim de semana da campanha.

Harris deve realizar comícios na Geórgia, Carolina do Norte e Michigan no sábado.

Enquanto isso, Trump deverá fazer paradas de campanha na Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia e Geórgia.

O estado de batalha do sudeste da Carolina do Norte está empatado com a Geórgia como o segundo estado decisivo mais importante a vencer. Cada um tem 16 votos no Colégio Eleitoral, onde são necessários 270 para garantir a presidência.

Harris tem planos de aparecer com o astro do rock Jon Bon Jovi em Charlotte, a maior cidade da Carolina do Norte.

Trump realizará um comício em Gastonia, a oeste de Charlotte, por volta do meio-dia, antes de falar na arena Coliseum, em Greensboro, no final do sábado.