Tyrone Mings dá pênalti bizarro ao Club Brugge na derrota do Aston Villa na Bélgica | Liga dos Campeões

Ben Fisher at the Jan Breydel Stadium



Quase não houve murmúrio quando Emiliano Martínez deu um chute de gol rotineiro aos cinco minutos do segundo tempo e então, alguns segundos depois, grandes aplausos daqueles vestidos com Clube Bruges azul e preto quando as ramificações do congelamento do cérebro de Tyrone Mings de repente surgiram sobre eles. O zagueiro presumiu erroneamente que Martínez não havia reiniciado o jogo e então pegou a bola, colocou-a na entrada da pequena área e passou para o goleiro.

Apenas o árbitro alemão, Tobias Stieler, e a maior parte deste estádio, estavam convencidos de que a bola estava em jogo e penalizaram Mings, que havia recebido um cartão amarelo no primeiro tempo, marcando um pênalti, mas não chegou a pedir o segundo cartão amarelo. Hans Vanaken marcou o pênalti seguinte para o meio e os 19 vezes campeões belgas assumiram a liderança, embora em circunstâncias peculiares.

Dois anos depois do primeiro jogo de Emery no comando do Villa, uma vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United, vale a pena lembrar o quão longe eles chegaram, embora dada a expressão de desgosto em seu rosto quando Vanaken balançou a rede de Martínez, o técnico do Villa provavelmente não vou ver dessa forma. Naquela noite, a equipe de Emery foi eliminada por Nicky Hayen, o técnico do Brugge que há dois anos comandou o Haverfordwest County, da Cymru Premier League.

Seria errado sugerir que o Brugge apenas prosperou, encerrando abruptamente o recorde de 100% de aproveitamento do Villa no Liga dos Campeõespor causa dessa decisão. Os anfitriões eram a melhor equipa, mais dinâmica, mais perigosa. Ollie Watkins chutou ao lado no primeiro tempo e John McGinn cabeceou desajeitadamente, mas eles tiveram dificuldade para penetrar no Brugge, para quem o zagueiro Joel Ordonez fez um bom jogo. O meio-campista do Villa, Boubacar Kamara, chutou ao lado faltando quatro minutos para o fim do tempo normal.

O antigo guarda-redes do Liverpool e do Sunderland, Simon Mignolet, não teve problemas na primeira parte, mas, no outro lado, Martínez teve de estar atento para garantir que o resultado fosse nulo ao intervalo. O Brugge teve uma série de chances, incluindo duas nos 30o minuto, o primeiro dos quais viu Ferran Jutglà disparar contra um poste, através de uma pata fina de Martínez. O Brugge sentiu cheiro de sangue e, segundos depois, Martínez voou rasteiro para acertar com a mão esquerda um remate de pé direito de Christos Tzolis. Talvez tenha sido pura coincidência que o grupo de suplentes de Villa, incluindo Jhon Durán, tenha saído para se aquecer momentos depois.

Villa estava nas cordas. Poucos minutos depois, Maxim De Cuyper fez um cruzamento provocativo para a área, de onde Casper Nielsen desviou de cabeça para o gol. levando Mings a uma folga em pânico e viciado. Ardon Jashari foi o primeiro a recuperar e rematou para Martínez. Mings foi uma das cinco mudanças e uma das três na defesa, com o zagueiro do Villa fazendo parceria com Diego Carlos como zagueiro. Nenhum dos dois parecia tranquilo com os dois cartões amarelos no primeiro tempo, Carlos por discordância. O ex-atacante do Norwich, Tzolis, causou problemas e se encaixou perfeitamente com Andreas Skov Olsen. Emery estava com pressa para descer o túnel antes do apito do intervalo. Para Mings, esta foi a sua segunda partida como titular após 14 meses lesionado, sendo uma estreia europeia inesquecível.

O início da segunda parte foi discreto e depois o erro bizarro de Mings deu ao Brugge uma vantagem, embora a sua aventura provavelmente a merecesse. Ian Maatsen, outra mudança na derrota do Villa para o Tottenham no domingo, fez uma liberação importante para evitar que Olsen alcançasse um cruzamento diabólico do substituto Joaquin Seys no segundo poste e outro substituto, Bjorn Meijer, chegou perto do segundo com um remate desviado. Villa teve o que um desempenho morno merecia, uma terceira derrota consecutiva através de um episódio peculiar que Mings e todos da persuasão de Villa desejarão esquecer rapidamente.