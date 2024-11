um milhão de eleitores chamados a votar, resultados esperados na segunda-feira

O primeiro-ministro das Maurícias e candidato do Movimento Socialista Militante (MSM), Pravind Jugnauth, vota durante as eleições nas Maurícias, 10 de novembro de 2024. ALIADO SOOBYE/REUTERS

Os mauricianos votaram no domingo, 10 de Novembro, durante eleições legislativas de suspense, num contexto de preocupações económicas e democráticas no arquipélago do Oceano Índico, visto como um modelo de estabilidade e prosperidade no continente africano. Neste país, considerado uma das democracias mais estáveis ​​de África, a oposição temia, no entanto, o risco de fraude.

Nesta república que só teve três famílias à frente do seu governo desde a sua independência em 1968, o primeiro-ministro Pravind Kumar Jugnauth espera conquistar um novo mandato de cinco anos no final destas eleições que prometem ser indecisas.

Ele se apresenta forte desde a conclusão no início de outubro deum acordo “histórico” entre Maurício e Londres sobre a soberania do Arquipélago de Chagos, vista como um grande sucesso para o governo das Maurícias após mais de meio século de disputa.

Mas um escândalo de escutas telefónicas rapidamente manchou a sua campanha depois de extractos de conversas telefónicas entre políticos, membros da sociedade civil, diplomatas e jornalistas terem vazado nas redes sociais em Outubro. Em resposta, as autoridades anunciaram em 1 de novembro o bloqueio das redes sociais até ao dia seguinte às eleições, antes de mudarem de ideias face à ira da oposição.

Um milhão de eleitores

Dois blocos principais entraram em confronto: a aliança liderada pelo Movimento Socialista Militante (MSM) de Pravind Kumar Jugnauth, 62 anos, e a Aliança para a Mudança liderada por Navin Ramgoolam, líder do Partido Trabalhista de 77 anos.

Após notícias da imprensa terem levantado receios de fraude, agentes da polícia foram destacados para as assembleias de voto. Ramgoolam pediu vigilância, mas depois garantiu que a votação ocorreu sem incidentes. “Estamos caminhando para uma grande vitória amanhã (segunda-feira). O povo está esperando por esta libertação”ele declarou. “Estamos confiantes na vitória porque as pessoas apreciam o nosso histórico”também garantiu ao seu oponente, Sr. Jugnauth.

Os dois homens também enfrentaram uma aliança que se apresenta como alternativa com o slogan « Ni Navin, ni Pravind »e critica a corrupção e o nepotismo no arquipélago. Um total de 891 candidatos estão concorrendo. Destes, 62 serão eleitos deputados ao final da votação. Oito assentos são atribuídos pela Comissão de Supervisão Eleitoral para garantir o equilíbrio na representação comunitária.

Cerca de um milhão de eleitores foram recenseados para estas décima segundas eleições legislativas da história da república, onde o líder da aliança que obtiver a maioria se torna primeiro-ministro. A taxa de participação era de 70% às 17h00 (15h00 em Paris), uma hora antes do encerramento das assembleias de voto, comentou a Comissão Eleitoral, que não deu comparação com a votação de 2019. Os resultados são esperados na segunda-feira.

Conclusão da “descolonização”

No mês passado, as Maurícias, que são predominantemente hindus mas têm minorias cristãs e muçulmanas significativas, passaram do primeiro para o segundo lugar no Índice Ibrahim, que avalia a governação no continente africano. O crescimento do PIB foi de 7% em 2023.

A aliança liderada por Pravind Kumar Jugnauth venceu as eleições legislativas de 2019, obtendo 42 dos 70 assentos na Assembleia Nacional. Esta vitória eleitoral estabeleceu a legitimidade do homem que sucedeu ao seu pai, Anerood Jugnauth, em 2017.

Navin Ramgoolam, antigo primeiro-ministro (1995-2000 e 2005-2014), é filho de Seewoosagur Ramgoolam, que conduziu a antiga colónia britânica à independência antes de se tornar o seu primeiro chefe de governo.

As Maurícias concluíram um acordo com o Reino Unido sobre o Arquipélago de Chagos em Outubro, saudado pelo Sr. Jugnauth como a conclusão do “descolonização”. O texto prevê, no entanto, que “por um período inicial de 99 anos”Londres será “autorizado a exercer direitos soberanos” na base militar americana ali localizada. As Maurícias reivindicam a soberania sobre o arquipélago de Chagos desde a sua aquisição em 1965 por Londres, que expulsou os seus habitantes para aí instalarem a base.

