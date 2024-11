Polícia de Amsterdã interrompe manifestação pró-Palestina proibida – DW – 10/11/2024

Senay Boztas in Amsterdam



As autoridades divulgaram detalhes do 62 pessoas presas após ataques violentos aconteceu perto da partida de futebol entre o Ajax de Amsterdã e o Maccabi Tel Aviv na noite de quinta-feira.

Violência após o jogo – descrita pela prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, como “ataques de bater e fugir” contra Maccabi Tel Aviv apoiantes por “meninos em scooters” – provocou horror internacional.

O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, esteve entre os que condenaram o que chamou de “violência antissemita contra os israelitas”, enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, qualificou os ataques de “desprezíveis” e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, comparou o incidente a Kristallnacht, o pogrom sancionado pelo Estado na Alemanha nazista em 1938, no qual cerca de 91 judeus foram assassinados.

O chefe da polícia de Amsterdã, Peter Holla, disse que houve “incidentes de ambos os lados”, começando na noite de quarta-feira, quando torcedores do Maccabi arrancaram uma bandeira palestina da fachada de um prédio no centro da cidade, gritaram “foda-se, Palestina” e destruíram um Táxi.

Os holandeses Ministério Público confirmou que 62 pessoas foram presas na quinta-feira. Estas detenções foram feitas antes e durante o jogo do Ajax, que começou às 20h locais. Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade, de extrema direita, cujo partido faz parte da coligação governamental holandesa, disse estar “sem palavras” pelo facto de aparentemente não terem sido feitas quaisquer detenções após o jogo.

Halsema e os chefes da polícia holandesa e do Ministério Público disseram numa conferência de imprensa na sexta-feira que a violência de “desordeiros e criminosos” dirigida a alguns dos 2.600 “visitantes judeus israelitas” deixou cinco pessoas no hospital e 20 a 30 com ferimentos ligeiros. Houve relatos de fogos de artifício, pessoas atiradas em canais e alguns apoiantes do Maccabi a serem solicitados a apresentar documentos de identidade para poderem regressar aos seus hotéis.

Amsterdã: prisões feitas após ataques a torcedores de futebol israelenses – reportagem em vídeo

De acordo com o Ministério Público, há quatro suspeitos ainda sob custódia, incluindo dois menores de 18 anos, “suspeitos de terem usado violência aberta durante os tumultos da última quinta-feira” e que serão apresentados ao magistrado esta semana. Dos 62 detidos, “cerca de 40” são suspeitos de desordem pública e foram multados e libertados.

Dez eram suspeitos de insulto, vandalismo ou posse de fogos de artifício ilegais e foram libertados, mas ainda são suspeitos. Dos outros 10, quatro foram multados por delitos menores, incluindo insulto, resistência à polícia, não apresentação de identidade e duas acusações foram rejeitadas devido à falta de provas. Um caso está sob investigação e três pessoas são acusadas de agressão a uma “pessoa desconhecida” ou à polícia.

No sábado, um homem de 26 anos, identificado por imagens de vídeo, foi preso sob suspeita de agressão no principal cruzamento de Spui na quinta-feira. Polícia entretanto, fizeram um apelo público à obtenção de imagens e apelaram a todos os envolvidos para se entregarem.

A capital holandesa e o subúrbio vizinho de Amstelveen estão em estado oficial de emergência. As manifestações foram proibidas, a segurança foi reforçada nos edifícios judaicos e a polícia tem direitos adicionais para parar e revistar.

Uma marcha pró-Palestina foi interrompida por causa da proibição no domingo. Centenas de manifestantes desafiaram a proibição de se reunirem na praça Dam, na capital holandesa, gritando exigências pelo fim da violência em Gaza e pela “Palestina Livre”, antes da chegada da polícia.

O chefe da polícia local, Olivier Dutilh, disse ao tribunal no domingo que a proibição ainda era necessária, já que incidentes anti-semitas também teriam ocorrido na noite de sábado, informou a estação de TV local AT5.

Os organizadores do protesto disseram em uma mensagem no Instagram que ficaram indignados com o “enquadramento” da agitação em torno da partida como antissemita e chamaram a proibição do protesto de draconiana. “Recusamo-nos a permitir que a acusação de anti-semitismo seja transformada em arma para suprimir a resistência palestina”, disseram.

Na sexta-feira e no sábado, foi evidente uma grande presença policial, com carrinhas da polícia de choque a circular em comboio e estacionadas junto a hotéis e na Praça Dam – um local frequentemente utilizado para manifestações. Voos extras levaram visitantes israelenses para casa, com alguns dizendo que eles haviam empregado redes locais para elevadores em vez de táxis.

A condenação rápida e feroz do governo holandês surge num momento de maior escrutínio sobre o papel das autoridades do país durante a Segunda Guerra Mundial. Três quartos da população judaica dos Países Baixos – muitos deles oriundos de Amesterdão – foram assassinados pelos nazis: o pior registo na Europa Ocidental. Os serviços de bonde da cidade e de trem holandês cobravam dos nazistas o transporte de judeus a caminho dos campos de extermínio. Espera-se que seja publicado em breve um projecto de investigação oficial sobre a cumplicidade das autoridades de Amesterdão durante a ocupação.

Na noite de sábado, aniversário da Kristallnacht, a organização judaica anti-sionista Erev Rav e a Plataforma Stop Racisme en Fascisme organizaram uma conferência de imprensa num memorial à resistência dos cidadãos judeus mortos entre 1940 e 1945. Lá, o presidente do Erev Rav, Yuval Gal, alegou que a agressão dos adeptos do Maccabi não tinha sido levada suficientemente a sério pela polícia holandesa.

Na coletiva de imprensa de sexta-feira, Holla disse que os acontecimentos da noite de quarta-feira precederam a violência de quinta-feira. “Apoiadores do Maccabi pegaram uma bandeira de um prédio e destruíram um táxi, e na praça Dam a bandeira palestina foi incendiada”, disse ele. Ele disse que um confronto com motoristas de táxi, que pareciam ter sido chamados online para mobilização e reunidos no Holland Casino, onde havia 400 apoiadores israelenses, foi neutralizado.

Um vídeo de mídia social verificado pela Reuters mostrou torcedores do Maccabi disparando sinalizadores e gritando “olé, olé, deixe as IDF vencerem, vamos foder os árabes”, referindo-se às Forças de Defesa de Israel. O chefe da polícia disse que uma grande multidão de apoiantes do Maccabi se reuniu na praça Dam na hora do almoço de quinta-feira e que houve “lutas de ambos os lados”.

Halsema acrescentou: “Nosso comissário descreveu o que aconteceu na quinta, quarta à noite, antes de tudo explodir. Mas quero deixar claro. Estamos (conscientes) em Amesterdão de que pode haver tensões. Há muitas manifestações e protestos… E, claro, estão relacionados com a situação no Médio Oriente e com a guerra em curso em Israel e na Palestina. Mas o que aconteceu (na quinta-feira) à noite não é um protesto. Não tem nada a ver com protesto ou manifestação. Foi um crime.”

Reuters contribuiu para este relatório