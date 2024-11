Um réu absolvido em um caso de “tomada ilegal de juros” graças à jurisprudência Dupond-Moretti

Muitas vezes, o magistrado é austero. Às vezes ele está brincando. Quarta-feira, 30 de outubro, os juízes do 13ºe Câmara do Tribunal Judicial de Paris absolveu duas pessoas despedidas por “tomada ilegal de juros” num caso de atribuição de habitação social, com base na absolvição obtida por Eric Dupond-Moretti perante o Tribunal de Justiça da República (CJR).

“A tomada ilegal de interesses está materialmente perfeitamente caracterizadaescrevem os juízes em sua decisão, consultados por O mundo Quinta-feira, 31 de outubro. No entanto, (o advogado de um dos dois réus) alegou falta de elemento intencional (…)alegando que não tinha “consciência suficiente” desta tomada ilegal de interesses, fazendo assim referência explícita ao acórdão do (CJR) que absolveu o Sr. Dupond-Moretti. » Em novembro de 2023, este foro especial, competente para julgar ministros, avaliou que o ex-ministro da Justiça se colocou bem “numa situação objetiva de conflitos de interesses” – abrindo inquéritos administrativos contra magistrados com quem teve divergências quando ainda era advogado – mas não tinha consciência disso. Falta de“elemento intencional”ele havia sido solto.

“Constatando que a arguida não concluiu estudos superiores em Direito, nem exerceu funções que conduzam ao desenvolvimento ou confirmação de competências jurídicas – como a profissão de advogado criminal ou a função de ministro da Justiça (…) – mas é funcionário público da categoria C recém-chegado a este serviço, o tribunal julga que o elemento doloso (…) (não mais) caracterizado » à luz desta nova jurisprudência, acreditam os juízes dos 13e quarto.

Três perfis de candidatos

Manelle S. e o seu colega Lucas G. eram ambos membros de um departamento da prefeitura de Ile-de-France responsável pelo processamento de pedidos de habitação social de agentes estatais. No dia 16 de setembro de 2022, Manelle S., que chegou a este departamento há menos de dez dias, alterou o índice de prioridade do seu próprio pedido de habitação social, acrescentando injustificadamente dez pontos por deficiência. Embora tivesse efectivamente beneficiado do reconhecimento do estatuto de trabalhadora com deficiência (RQTH) desde Abril de 2022, este RQTH tinha estabelecido uma taxa de incapacidade demasiado baixa para lhe atribuir pontos prioritários – o que “emerge inequivocamente do guia do representante da habitação (…) e uma mensagem de seu representante habitacional (de) 29 de setembro »afirma o acórdão. Além disso, não tinha o direito de modificar ele próprio o seu índice de priorização.

