Enquanto Trump e Harris cortejam os árabes-americanos, o prefeito de Michigan se prepara para aumentar a pressão | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Dearborn, Michigan – Abdullah Hammoud estava andando pelo seu escritório, tendo uma animada conversa telefônica sobre o ex-presidente A afirmação de Bill Clinton que o Hamas “força” Israel a matar civis palestinos.

Quando o prefeito de Detroit subúrbio de Dearborn sentou-se para uma entrevista, ele havia se livrado da raiva – pelo menos na superfície.

Hammoud, 34 anos, parecia ter olhos claros sobre o futuro da cidade conhecida como a capital da América Árabe e o caminho a seguir para a sua comunidade enlutada em meio à guerra de Israel contra Gaza e o Líbano.

“Há um manto de tristeza que acaba de cobrir esta comunidade, e as pessoas estão apenas tentando administrar, obviamente, em meio a toda a eleição presidencial tendo como pano de fundo um genocídio, a guerra no Líbano, o bombardeio no Iêmen e assim por diante, ” Hammoud disse à Al Jazeera.

Hammoud, um dos mais proeminentes funcionários eleitos árabe-americanos nos Estados Unidos que serviu na Assembleia Legislativa do Estado como democrata, não endossou nenhuma das candidatosexortando os residentes a “votarem com a sua consciência”.

Numa disputa acirrada, as dezenas de milhares de eleitores árabes em Dearborn – uma cidade de 110 mil habitantes – e em todo o Michigan podem ser cruciais para o resultado da eleição no estado e possivelmente no país.

Isso não passou despercebido aos candidatos: na sexta-feira, Trump deverá visitar Dearborn, e Harris já se encontrou com Hammoud anteriormente durante a campanha, mas não em Dearborn.

Hammoud enfatizou a necessidade de sair e votar na comunidade para que a sua voz seja ouvida.

“Neste momento, o que é mais importante do que qualquer outra coisa é permanecermos firmes nos nossos valores e princípios e permanecermos firmes uns ao lado dos outros na cidade”, disse ele.

Mas para Hammoud, a luta para acabar com a máquina de matar de Israel em Gaza e no Líbano – o lar ancestral de milhares de residentes de Dearborn, incluindo o próprio presidente da Câmara – não termina quando as urnas encerrarem, em 5 de Novembro, e um novo presidente for eleito.

“Quem quer que assuma esse cargo, estamos preparados para colocar os pés na fogueira e responsabilizá-los”, disse ele. “Todo mundo prometendo um cessar-fogomas ninguém está dizendo como vão entregá-lo.”

‘A pressão aumentará’

A candidata democrata Kamala Harris disse que pressionaria pelo fim da guerra e de seu rival republicano Donald Trump prometeu “paz” no Médio Oriente.

Mas tanto o vice-presidente como o ex-presidente são firmes no seu apoio a Israel.

Hammoud observou que os dois candidatos não articularam como lidariam com o primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahuque prometeu repetidamente continuar a carnificina até à “vitória total”.

“Mas a pressão aumentará do nosso lado. E apoiar-nos-emos na coligação anti-guerra mais ampla que foi construída – os nossos líderes sindicais, que se apresentaram e apelaram não só a um cessar-fogo, mas também a um embargo de armas contra Israel”, disse o presidente da Câmara.

“Caramba, mesmo neste momento, vou me apoiar nos jovens republicanos que são a favor de uma embargo de armas.”

Para Hammoud, a mudança é possível independentemente do resultado da eleição. “A política está aí. Os americanos, aos milhões, apoiam isso”, disse ele.

“E o que não veremos é 50 milhões, 100 milhões de americanos seguirem seus valores e princípios. Acho que é viável acreditarmos que milhões de americanos podem mover uma única pessoa na Casa Branca sobre esta questão.”

Vestido com um blazer azul sobre uma camisa branca, Hammoud criticou os dois principais candidatos por sua posição em relação ao Oriente Médio, bem como por sua abordagem à comunidade árabe em Michigan.

Em seu escritório estava pendurado um mapa do Líbano sobre uma adaga iemenita, um capacete de bombeiro, uma bola de futebol americana com o logotipo do Detroit Lions, o selo da cidade – apresentando um carro antigo devido à história industrial da cidade como cidade natal do pioneiro industrial Henry Ford – como bem como outros itens que representam a história de Dearborn e diversas comunidades.

‘Os resultados das políticas não são diferentes’

Hammoud enumerou algumas das políticas anti-muçulmanas e anti-palestinianas de Trump, incluindo a mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém, o corte da ajuda humanitária aos palestinos e o reconhecimento da alegada soberania de Israel sobre a Síria. Colinas de Golã ocupadas.

Ele também invocou a proibição de Trump de viajar de vários países de maioria muçulmana, bem como comentários recentes do substituto do ex-presidente, Rudy Giuliani, que proclamou que os palestinos são “ensinados a nos matar” aos dois anos de idade.

“Mas acho que a dificuldade é querer contrariar Trump com algo que pareça mais acolhedor”, disse Hammoud.

“E então, quando você vê os comentários do ex-presidente Bill Clinton, falando sobre como Israel é forçado a matar civis, e como a reivindicação da terra pelo governo israelense é anterior à existência do Islã, fica extremamente frustrante.”

Clinton estava se dirigindo aos eleitores árabes-americanos em um evento oficial da campanha de Harris em Michigan quando fez esses comentários esta semana.

No início deste mês, Harris também fez campanha em Michigan com a ex-congressista republicana Liz Cheney – filha do ex-vice-presidente Dick Cheneyum dos arquitectos da invasão do Iraque e da chamada “guerra ao terror”.

“Quando você tem substitutos como Liz Cheney fazendo campanha em todo o estado de Michigan, falando sobre como até mesmo Dick Cheney – o criminoso de guerra – está apoiando o vice-presidente Harris, isso deveria ser uma mensagem de boas-vindas para esta comunidade?” Hammoud perguntou.

Ele também observou que a administração Biden-Harris não reverteu as políticas pró-Israel de Trump.

“Sim, a retórica pode ser diferente”, disse ele, referindo-se à abordagem de Harris e Trump. “Às vezes, os resultados das políticas não são diferentes, e acho que essa tem sido a frustração de muitos.”

‘Esperança existe’

Com a corrida por Michigan esquentando, as atenções estão se voltando para Dearborn, a primeira cidade de maioria árabe do país.

Outdoors de campanha podem ser vistos por toda a cidade. Os moradores recebem diariamente pilhas de anúncios em suas caixas de correio, com foco em questões árabes e de Israel. guerra em Gaza e Líbano.

Mas os residentes não parecem corresponder ao entusiasmo da campanha. A comunidade árabe-americana da cidade, especialmente a sua grande população libanesa-americana, está a lidar com a angústia de assistir à distância a guerra que está a destruir a sua terra natal.

O conflito é profundamente pessoal para eles. As suas famílias estão a ser deslocadas, as suas aldeias de origem são dizimadas e os seus entes queridos são mortos por bombas, maioritariamente fornecidas pelos EUA. A comunidade perdeu um líder respeitado, Kamel Jawadque foi morto num bombardeio israelense no sul do Líbano em 1º de outubro.

“Participamos de funerais com muito mais frequência do que de eventos comemorativos”, disse Hammoud.

Por toda a cidade, as bandeiras e placas de pátio libanesas e palestinas para os candidatos ao conselho escolar superam em muito as de Trump e Harris.

Apesar da frustração dos eleitores e do crescente sentimento de desencanto com o sistema político, Hammoud alertou contra o desligamento do processo político, chamando-o de “grande medo”.

O autarca destacou a importância das eleições, especialmente a nível local. Ele citou a eleição de autoridades como ele e outros representantes, incluindo a congressista Rashida Tlaib, que ampliaram as demandas da comunidade em torno do conflito.

Ele disse que enquanto as pessoas lutam com a questão presidencial, “existe esperança” no terreno.

“Há manifestações acontecendo em todo o mundo, e o centro da América mudou sobre Israel-Palestinae o centro do mundo mudou”, disse ele.

“Acho que estamos a uma geração de ter uma geração de líderes eleitos que refletirão melhor as posições políticas, os valores e os princípios do eleitorado mais amplo.”