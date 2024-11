UOL Splash | Notícias de famosos, reality, novelas e mais

Quinta-feira, 07/11/2024 J.K. Simmons e Dwayne Johnson no filme ‘Operação Natal’ Warner Bros./Divulgação Heróis em missão para salvar Papai Noel e impedir um mundo sem Natal está longe de ser premissa de um bom filme. E o fato de ‘Operação Natal’ ser estrelado pelo grandalhão e canastrão Dwayne Johnson é outro sinal de alerta de uma possível perda de tempo. Mas o filme surpreende com um roteiro muito criativo, defendendo que Papai Noel existe há 800 anos e vive numa cidade futurista no Polo Norte, onde é ajudado na tarefa de distribuir presentes às crianças por centenas de funcionários, entre pessoas, duendes e animais falantes. Dois dias antes do Natal, ele é sequestrado por agentes enviados por uma bruxa que deseja usar o poder do Bom Velhinho para disparar punições por toda a Terra. Quem precisa salvar Noel é Cal, seu chefe de segurança, papel de Johnson. Na busca pelo patrão sequestrado, ele leva junto um hacker interpretado por Chris Evans, o Capitão América da Marvel. É preciso admitir: o filme é divertido e empolgante, e vai agradar mais aos adultos do que às crianças. ‘Operação Natal’, 2024

Direção Jake Kasdan

Elenco Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons

Classificação 12 anos

Onde Nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela… Imagem Filmes/Divulgação ‘A Substância’ não deixa ninguém indiferente O filme foi tão comentado quando passou nos cinemas que quase todo mundo sabe a história. Demi Moore é uma atriz veterana preterida por ter pedido a beleza. Então ela experimenta uma droga capaz de recuperar a forma jovem de seu corpo por algum tempo. Como é filme de terror, claro que a coisa dá errado. Mas ‘A Substância’ tem tantas chaves diferentes no roteiro que é preciso afirmar: é um filme para amar ou odiar. Impossível alguém ficar indiferente. ‘A Substância’, 2024 | Direção – Coralie Fargeat | Elenco – Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid | Classificação – 18 anos | Onde – Mubi Diamond Films/Divulgação ‘Longlegs’ leva o terror a um passo adiante Eis um filme que resgata ‘O Silêncio dos Inocentes’ e cria uma nova dimensão do terror. Como Jodie Foster, a personagem de Maika Monroe fica frente a frente com um serial killer. No lugar do canibal interpretado por Anthony Hopkins, aparece um ser grotesco, Longlegs, um irreconhecível Nicolas Cage com muita maquiagem. A agente do FBI descobrirá que tem uma conexão pessoal com o assassino. Um dos grandes filmes do ano. ‘Longlegs: Vínculo Mortal’, 2024 | Direção – Osgood Perkins | Elenco – Maika Monroe, Nicolas Cage | Classificação -18 anos | Onde – ClaroTV+, AppleTV, Amazon O QUE ESTÁ BOMBANDO A família sueca que tenta se manter unida em ‘O Que Tiver que Ser’ Netflix/Divulgação ‘O Que Tiver que Ser’ é um projeto pessoal da atriz sueca Josephine Bornebusch. Ela escreve e dirige, assumindo também o papel principal. A diretora e seus ótimos colegas de elenco são desconhecidos no Brasil. O fato de o filme ter escalado rapidamente até o primeiro lugar na lista dos mais vistos no Netflix só pode ser resultado de uma boa propaganda boca a boca de quem assiste. Bornebusch interpreta Stella, uma mãe tentando manter unida uma família que, após 15 anos de casamento, dá sinais de desgaste no dia a dia. O marido, cada vez mais distante, está atraído por uma mulher mais jovem. Stella tem dois filhos. Uma adolescente com a habitual enxurrada de sentimentos de revolta dessa fase da vida e um garoto mais novo, tímido, que requer bastante atenção dela. E surge a necessidade de uma viagem. Os quatro pegam o carro e caem na estrada. A partir daí, é praticamente vida real na tela. Impossível não se identificar com algum deles, e é isso que transforma ‘O Que Tiver que Ser’ numa ótima surpresa. ‘O Que Tiver que Ser’, 2024

Direção Josephine Bornebusch

Elenco Josephine Bornebusch, Pal Sverre Hagen, Sigrid Johnson

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer) AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO Nesta sexta-feira (8), chega ao streaming o quarto dos dez episódios de ‘Passado’. A série dramática começou bem e representa uma volta por cima de Billy Crystal, ator de comédias que há tempos não emplacava um sucesso. Ele interpreta o psiquiatra infantil Eli Adler, em luto depois do suicídio da esposa. Quando começa a tratar de um garoto, passa a acreditar que o menino tem ligações com o passado de sua mulher. Parece um ‘quase terror’. ‘Passado’, 2024 | Criação – Sarah Thorp | Elenco – Billy Crystal, Jacobi Jupe, Ava Lalezarzadeh | Classificação – 16 anos | Onde – AppleTV+ Max/Divulgação PARA MARATONAR Elm Street, no cinema, é a rua onde os moradores são assombrados pelas garras metálicas de Fred Krueger em ‘A Hora do Pesadelo’. Agora, chega uma minissérie cujo título traduzido é ‘Os Crimes Reais da Rua Elm’. Com elenco de atores desconhecidos, encena crimes ocorridos em pequenas ruas de cidades americanas. Como em toda série de episódios independentes, o resultado é irregular. Mas a pegada é mesmo assustadora. ‘The Real Murders on Elm Street’, 2024 | Criação – Ben e Dan Newmark | Elenco – Olivia Abreu, Corinne DeCost | Classificação – 14 anos | Onde – Max Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO… Dustin Hoffman e Jon Voight em cena de ‘Perdidos na Noite’ United Artists/Divulgação ‘Perdidos na Noite’, de 1969, mostra a influência do questionamento social trazido pela contracultura na produção de longas sobre gente menos favorecida. O filme estrelado por Dustin Hoffman e Jon Voight é um retrato de dois pobres coitados que se encontram na cidade grande. Hoffman é Ratso, malandro, ladrãozinho pé-de-chinelo, sofrido. Voight é Joe Buck, garotão estúpido e boa-pinta que satisfazia as mulheres em sua cidadezinha e resolve ganhar dinheiro na prostituição. A vida nas ruas bate pesado nos dois, e não demora para que Buck perceba que Ratso está muito doente. É um filme emocionante, que deixa quem assiste grudado na poltrona. As interpretações de Hoffman e Voight são antológicas, e ambos eram favoritos ao Oscar naquele ano. Mas foram atropeladas por John Wayne, em um faroeste apenas regular, ‘Bravura Indômita’. A Academia deu o prêmio ao veterano sob boatos de que ele estava com câncer terminal. Era mentira. Wayne morreria dez anos depois. ‘Perdidos na Noite’, 1969

Direção John Schlesinger

Elenco Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles

Classificação 12 anos

Onde AppleTV (Trailer) Só em Splash… Divulgação 'Ainda Estou Aqui' no Oscar: 'Se não foi, não é demérito', diz Selton Mello Premiado no Festival de Cinema de Veneza e na 48ª Mostra Internacional de São Paulo, "Ainda Estou Aqui" é um dos longas favoritos para serem cotados ao Oscar 2025. Apesar disso, Selton Mello, que interpreta o protagonista do longa, disse ao Plano Geral que o grande trunfo do filme é ele ser "humano". "Se vier o Oscar, maravilhoso. Se não vier, não é um demérito do filme." Divulgação Dupla inusitada: Santoro e Adnet vivem ratos inspirados em Vinicius e Tom A animação "Arca de Noé", inspirada na obra de Vinicius de Moraes, chega aos cinemas com vozes de Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet. A repórter Luiza Missi falou com a dupla de atores que interpreta ratos inspirados em Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Os amigos apaixonados por música passam por uma provação quando Noé constrói a arca, e um dos dois precisa ficar de fora. Warner 'Operação Natal' é presente feio e quebrado para castigar crianças malvadas Bons tempos em que cinemas lotavam unicamente por estampar o nome de um astro na marquise. Roberto Sadovski avalia que o jogo agora é outro. Não importa quanta simpatia qualquer um nutra por Dwayne Johnson ou Chris Evans –dupla que até segunda ordem tem "astro" carimbado na carteira de trabalho–, nada justifica investir um minuto em "Operação Natal".