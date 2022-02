Vacinação contra a Covid-19 é suspensa em Rio Branco neste domingo (27)

O atendimento será feito nas Uraps Eduardo Assmar, Hidalgo de Lima, Vila Ivonete e na Unidade de Saúde da Família Cidade do Povo, no conjunto habitacional de mesmo nome.

A 1ª e 2ª dose são disponibilizadas para pessoas acima dos 12 anos. A dose de reforço é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhados do pai ou da mãe ou de outro responsável legal na hora da imunização.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.270.785 doses na população até essa sábado (26), data da última atualização. Das doses, 618.388 pessoas tomaram a primeira dose, 492.709 a segunda, 12.518 a dose única e 132.695 dose de reforço.