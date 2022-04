Veja o funcionamento do Judiciário acreano durante o feriado da Semana Santa

Após esse período, o expediente de todas as unidades do Poder Judiciário acreano, tanto no interior quanto na Capital, será retomado na segunda-feira, 18.

O expediente forense do Judiciário Acreano sofrerá alterações em virtude do feriado da Semana Santa. Até quarta-feira, 13, todas as unidades judiciais e administrativas funcionarão normalmente, conforme Portaria Conjunta N°32/2022. Na quinta-feira, 14, e na sexta-feira, 15, o expediente será apenas por plantão judicial tanto na primeira quanto na segunda instância.

Dessa forma, serão atendidas somente as medidas urgentes como, por exemplo, apreciação de habeas corpus e mandados de segurança.

Após esse período, o expediente de todas as unidades, tanto no interior quanto na Capital, volta a ser retomado na segunda-feira, 18, de modo remoto/virtual. No momento, as unidades funcionam com até 80% de servidores na modalidade presencial, mas o atendimento ao público continua pelos canais remotos.

