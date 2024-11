Vice de Gonet pede ao TSE cassação de Cláudio Cast...

Pedro Pupulim

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) esteve presente, nesta quarta-feira, no primeiro dos três encontros da 10ª Cúpula do P20 que acontecerão no Congresso, em Brasília, até a próxima sexta, dia 8 de novembro. Entre as delegações, o senador se reuniu com representantes da Índia, Rússia, Portugal, Emirados Árabes Unidos, Parlamento Europeu e Itália.

Em conversa com a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Schaldemose, Pacheco afirmou que o Congresso tem noção de que o crescimento econômico está necessariamente associado à sustentabilidade e destacou ainda a apreciação de um projeto sobre a regulação do mercado de carbono que, segundo ele, fará com que “preservação ambiental seja devidamente valorizada”.

O desenvolvimento sustentável também foi tema de conversa com a ministra adjunta para Assuntos Políticos dos Emirados Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, e com a vice-presidente do Senado italiano, Licia Ronzulli. Na ocasião, Pacheco adiantou para a representante árabe que a proximidade entre os dois países será positiva para as discussões sobre sustentabilidade, uma vez que os Emirados Árabes promoveram a COP 28, em 2023, e o Brasil sediará a COP 30, em 2025.

Na reunião com Ronzulli, o presidente do Senado brasileiro afirmou que o posicionamento do país contra o desmatamento e pela preservação ambiental fazem o Brasil angariar o respaldo das demais nações. Ele apontou o entendimento comum entre as duas nações em relação à importância da adoção de medidas que proporcionem desenvolvimento sustentável e citou o enfrentamento ao desmatamento ilegal no Brasil.

Democracia

Em reunião com o vice-presidente da Câmara Alta do Parlamento indiano, Shri Harivansh, o senador brasileiro declarou que a democracia, tanto na Índia quanto no Brasil, é um fator essencial para o crescimento econômico sustentável de ambas as nações. Segundo Pacheco, as relações bilaterais entre lideranças parlamentares brasileiras e indianas são um instrumento eficaz para alcançar o objetivo.

No encontro com o presidente da Assembleia da República de Portugal, o deputado José Pedro Aguiar-Branco, Pacheco enfatizou a necessidade da manutenção da aproximação entre os parlamentos brasileiro e português.

“É importante fortalecermos a diplomacia parlamentar, que considero ser fundamental, porque os parlamentos são, em geral, uma representação dos anseios da população dos países”, declarou.

Também no sentido de fortalecer laços diplomáticos, Pacheco afirmou a Konstantin Kosachev, vice-presidente do Conselho da Federação da Rússia, a câmara alta do Parlamento russo, que fará uma recomendação para a criação de um grupo parlamentar de amizade, no Senado, para fomentar a relação entre os parlamentos russo e brasileiro. A medida seria positiva, segundo o senador, para efetivar trocas de experiências que teriam impacto em relações multilaterais, uma vez que a Rússia lidera o BRICS, que passará a ser presidido pelo Brasil em 2025.