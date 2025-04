Vice-governadora Mailza visita produtores e apresenta investimentos do Estado

Jairo Carioca



A vice-governadora Mailza Assis apresentou na manhã deste sábado, 5, investimentos do estado ao setor produtivo. O encontro com associações de produtores rurais aconteceu na quadra da Escola Municipal Terezinha Miguéis, na Vila Verde, no quilômetro 58 da estrada Transacreana. Mailza chegou na comunidade acompanhada dos secretários de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto e de Agricultura (Seagri), Luiz Tchê, e os presidentes do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes e do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) José Bestene. Ela foi recepcionada pelo presidente da Associação de Moradores e Produtores da Vila Verde, Dariveldo da Silva Lacerda e o pastor da Assembleia de Deus, André Campelo.

A vice-governadora ouviu os representantes de dez associações de produtores rurais presentes. Laiane Furtado que representou a cooperativa Beija Flor, destacou a importância da agenda. “A senhora faz certo ao vim aqui junto com secretários de estado ouvir os trabalhadores rurais, ver de perto as necessidades do setor. Esse diálogo é fundamental para que as ações não fiquem apenas no discurso”.

Josimar Ferreira do Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas e Assemelhados (Sinpasa) chamou atenção para a necessidade de reformas em escolas estaduais e a limpeza do Rio Acre para o escoamento de produtos como a castanha por meio de hidrovia. “O estado acerta quando vem ouvir e dialogar com as associações, que outras assembleias como essa aconteçam”, disse Nascimento.

Entre as principais reivindicações apresentadas destacam-se o planejamento para a recuperação de ramais e a continuidade dos serviços de destoca, limpeza, aração e dragagem de solo. Dariveldo da Silva Lacerda pediu aos vereadores Samir Bestene, Felipe Tchê e Mateus Paiva – presentes no encontro – a fiscalização dos serviços de recuperação da AC 90.

Depois de ouvir todos os representantes, a vice-governadora Mailza falou sobre a continuidade do diálogo com todas as associações. Com relação a recuperação da AC 90, anunciou o início das obras revitalização do km 17 ao 75, com investimentos de R$ 38 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“Nós vamos atender todas as demandas que estiverem ao alcance do estado. Não viemos aqui prometer o que não podemos fazer. Além dos serviços de infraestrutura aqui reivindicados, a educação vai trabalhar pelas melhorias das escolas e a qualidade de ensino para nossas crianças e a juventude. Temos uma parceria com o Ifac que tem oportunizado avanços significativos na formação técnica e profissional, nosso agradecimento ao Fábio Storck que se faz presente”.

Ainda de acordo a vice-governadora, a Seagri vai dar continuidade aos programas de aquisição de alimentos com uma novidade esse ano que é o programa de aquisição pelo estado, o PAA. “Vimos aqui sonhos que eram esperados há décadas como o programa de açudagem. O dever do estado é o de cuidar das pessoas. Contém comigo e o governador Gladson Cameli”, assegurou Mailza.

O governo vai lançar programas de apoio a recuperação de ramais e fortalecimento da agricultura familiar.

Durante a plenária com os presidentes de associações, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que o governo do Acre vai lançar a Operação Ramais 2025 e frisou que 1.200 km de estradas vicinais da Transacreana estão assegurados no programa de execução. “Mapeamos todos os pontos críticos. Podem nos procurar no Deracre, onde o acesso estiver comprometido o nosso compromisso é o de trabalhar em parceria com a comunidade para garantir o direito de ir e vim, isso é uma determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza”, disse Sula.

O titular da Seagri, José Luiz Tchê, também levou boas notícias aos produtores. “Nós retomamos o Silo Graneleiro de volta e já estamos licitando para que essa estrutura volte a atender os produtores da Transacreana. Vamos fazer mais, colocar uma fábrica de ração para diminuir os custos de produção. O governo de Gladson e Mailza vai fazer análise do solo na casa do produtor, isso é sensibilidade, isso é inovação”, disse Tchê.

O titular da Segov, Luiz Calixto, afirmou que a reunião foi produtiva, salientou que o estado reconhece as dificuldades dos trabalhadores rurais. “No meio das criticas vimos muitos elogios, entre eles, um produtor dizer que foi a primeira vez em 9 anos que uma máquina entrou no ramal para fazer açudes. Nosso governo só tem 6 anos, 3 meses e 5 dias. Isso prova que estamos no rumo certo, tanto que o nosso governo tem os melhores índices de aprovação”, destacou.

No final do encontro, os presidentes de associações assinaram um documento contendo as reivindicações conjuntas e entregaram nas mãos da vice-governadora Mailza Assis e toda equipe de governo.

Representaram o estado ainda no encontro, o secretário adjunto da Secretaria de Educação e Cultura, Tião Flores; a presidente do Procon, Alana Albuquerque, o presidente do Ieptec, Alírio Wanderlei; o presidente da Fapac, Moisés Diniz; e a presidente da CGE, Mayara Cristine Bandeira.









































