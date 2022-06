Vice-prefeita Marfiza pede afastamento da prefeitura

A Portaria de afastamento foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 03, onde autoriza o “afastamento da Vice- Prefeita e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco, Sra. Marfiza de Lima Galvão (PSD), para tratamento de saúde, no período de 02/06/2022 a 06/06/2022“, diz trecho da publicação.

Durante este período, em caso de afastamento do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), assume o presidente da Câmara, N. Lima (Progressistas).

O motivo dos constantes afastamentos da vice-prefeita é por motivos de saúde, inclusive em razão de problemas sérios e urgentes. Entretanto, comenta-se também que há um grupo responsável pelos atos oficiais do gabinete civil, onde os quais pretensamente distribuem as publicações conforme o grau de comprometimento do ato, evitando que o prefeito Bocalom assine, autorize ou homologue as licitações, exonerações ou nomeações mais espinhosas da gestão.

Em off, comenta-se que exonerações e nomeações espinhosas ou comprometedoras politicamente, por exemplo, não são assinadas pelo prefeito Tião Bocalom, para não expô-lo, e sim Marfiza ou N. Lima, os quais já perceberam a suposta “manobra” envolvendo a publicações de atos oficiais no Diário Oficial.

Nos bastidores, comenta-se da existência de hostilidades envolvendo as transmissões do cargo de prefeito, havendo rumores e alaridos de que algumas ausências do prefeito Bocalom são previamente calculadas, com o propósito de quem assumir o cargo assinar e autorizar licitações milionárias, exonerações ou nomeações comprometedoras.