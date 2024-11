Vídeo: Militares israelenses bombardeiam abrigo escolar na cidade de Gaza | Gaza

26/11/202426 de novembro de 2024

O Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos 31 pessoas foram mortas em uma onda de ataques aéreos israelenses na segunda-feira Imagem: Hassan Ammar/AP/aliança de imagens

O Gabinete de Israel durante a guerra deveria se reunir na terça-feira para votar uma proposta de acordo de cessar-fogo com o grupo militante Hezbollah do Líbano.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que as negociações estavam progredindo.

“Acreditamos que chegamos a este ponto em que estamos perto”, disse ele, acrescentando “ainda não chegamos lá”.

Entretanto, a agência de notícias Reuters citou o vice-presidente do parlamento do Líbano, Elias Bou Saab, dizendo que o acordo já tinha sido aprovado pelo governo do Líbano e que “não havia obstáculos sérios” à sua implementação.

O braço político do Hezbollah faz parte da coligação governamental do Líbanoe o grupo apoiou o presidente do parlamento, Nabih Berri, para negociar com Israel.

O meio de comunicação americano Axios informou que as forças israelenses se retirariam do Líbano sob o projeto de acordo, com as forças libanesas posicionadas perto da fronteira e o Hezbollah movendo armas pesadas ao norte do rio Litani.

A proposta inclui uma disposição segundo a qual Israel se reservaria o direito de agir caso o Hezbollah violasse as suas obrigações.

Alto diplomata da UE pede suspensão imediata da guerra entre Israel e Hezbollah Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

O rio Litani fica a cerca de 30 quilómetros (18,6 milhas) ao norte da fronteira israelo-libanesa. Israel apelou repetidamente à retirada do Hezbollah de áreas ao sul da hidrovia, citando os termos de um Resolução da ONU que pôs fim à guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah.

A notícia da reunião de gabinete planejada chegou como Os militares de Israel realizaram uma onda de ataques aéreos na segunda-feira. O Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos 31 pessoas foram mortas nos ataques.

Entretanto, meses de negociações entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas, mediadas pelo EUA, Egito e Catar não conseguiram chegar a um acordo por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

No início deste mês, O Catar disse que suspendeu seus esforços de mediação e que só seriam retomados quando “as partes mostrassem a sua vontade e seriedade para acabar com a guerra brutal”.

sdi/nm (AFP, AP, dpa, Reuters)