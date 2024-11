Vídeo: Ministro das Finanças de Israel diz que é ‘necessário ocupar Gaza’ | Gaza

Os líderes do México e do Canadá apelam ao diálogo e à cooperação depois de o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se ter comprometido a impor tarifas de 25 por cento sobre os dois países quando tomar posse no início do próximo ano.

Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse que planejava enviar uma carta a Trump enfatizando a necessidade de trabalharmos juntos em desafios conjuntos.

“Para uma tarifa virá outra e assim por diante, até colocarmos em risco nossos negócios comuns”, Sheinbaum dissealertando que as tarifas causariam inflação e perda de empregos em ambos os países.

Numa publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, Trump disse que planeava “cobrar ao México e ao Canadá uma tarifa de 25% sobre TODOS os produtos que entram nos Estados Unidos”.

“Esta Tarifa permanecerá em vigor até que as Drogas, em particular o Fentanil, e todos os Estrangeiros Ilegais parem esta Invasão do nosso País! Tanto o México como o Canadá têm o direito e o poder absolutos para resolver facilmente este problema há muito latente.”

Ele também disse que planeava impor “uma tarifa adicional de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais” a Pequim, que Washington vê como o seu maior concorrente global.

Trump, que venceu as eleições presidenciais de 5 de novembro sobre a sua rival democrata Kamala Harris, disse repetidamente durante a sua campanha de 2024 que imporia tarifas acrescidas a todas as importações para os EUA.

O ex-presidente e seus aliados retrataram a política tarifária como uma ferramenta fundamental para trazer de volta empregos e manufatura no exterior. Especialistas disseram, no entanto, que a medida aumentaria os custos para os americanos.

Na terça-feira, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse aos repórteres que conversou com Trump na noite de segunda-feira, após as postagens online do republicano. Trudeau disse que enfatizou os laços de longa data entre os dois países.

“Conversamos sobre alguns dos desafios que podemos enfrentar juntos. Foi uma boa decisão”, disse ele, acrescentando: “Este é um relacionamento que sabemos que exige muito trabalho e é isso que faremos”.

O líder do Partido Liberal, cujo a popularidade caiu significativamente nos últimos anos, em meio a altos custos de vida e a uma crise imobiliária, está sob pressão de políticos conservadores nos níveis federal e provincial para resolver quaisquer problemas antes que Trump tome posse.

“O governo federal precisa levar a sério a situação em nossa fronteira”, disse o primeiro-ministro de direita de Ontário, Doug Ford, em uma postagem nas redes sociais na noite de segunda-feira.

Danielle Smith, a primeira-ministra de direita da província produtora de petróleo do Canadá, Alberta, também disse que Trump tinha “preocupações válidas” sobre a fronteira terrestre EUA-Canadá, que se estende por 6.416 km (3.987 milhas).

“Como maior exportador de petróleo e gás para os EUA, esperamos trabalhar com a nova administração para fortalecer a segurança energética tanto para os EUA como para o Canadá”, escreveu ela no X.

Uma tarifa de 25 por cento seria devastadora para os trabalhadores e empregos no Canadá e nos EUA O governo federal precisa levar a sério a situação em nossa fronteira. Precisamos de uma abordagem e resposta da Equipe Canadá – e precisamos disso agora. O primeiro-ministro Trudeau deve convocar uma urgência… -Doug Ford (@fordnation) 26 de novembro de 2024

Trudeau disse na terça-feira que conversou com Ford e com o primeiro-ministro de Quebec, François Legault, e planejava convocar uma reunião com líderes provinciais para discutir os EUA.

“Há trabalho a fazer, mas sabemos como fazê-lo”, acrescentou o primeiro-ministro.

Os EUA e o Canadá são os maiores parceiros comerciais um do outro, trocando quase 2,7 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de dólares canadianos) em bens e serviços através da sua fronteira partilhada diariamente em 2023, de acordo com a Canadian. números do governo.

Entretanto, os bens e serviços dos EUA comercializados com o México totalizaram cerca de 855 mil milhões de dólares em 2022, informou o Gabinete do Representante Comercial dos EUA. disse.

Os três países são signatários do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que assinaram em 2020, quando Trump era presidente, para substituir o antigo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

O peso mexicano enfraqueceu 1,3 por cento no início do pregão de terça-feira, após os comentários do presidente eleito dos EUA.

Durante sua entrevista coletiva, Sheinbaum disse que seu governo sempre demonstrou a disposição do México em ajudar a combater a epidemia de fentanil nos EUA e que as apreensões de migrantes e requerentes de asilo na fronteira entre os EUA e o México diminuíram.

No entanto, Sheinbaum observou que os grupos criminosos no México ainda eram recebendo armas dos EUA. Ela disse que os desafios comuns da região exigem cooperação, diálogo e compreensão recíproca.

“Não produzimos armas. Não consumimos drogas sintéticas”, disse ela. “Infelizmente, temos pessoas que estão a ser mortas pelo crime que está a responder à procura no seu país.”