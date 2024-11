Vladimir Putin felicita Donald Trump pela sua vitória

Lauren Aratani in New York



NÓS Reserva Federal o presidente Jerome Powell disse que não renunciaria se recebesse qualquer pressão de Donald Trump’s nova administração renunciará enquanto o banco central reduziu as taxas de juros em um quarto de ponto na tarde de terça-feira.

Trump tem sido um crítico persistente da Fed e da sua independência, chamando os seus responsáveis “cabeças-duras” na sua última administração e defendendo que deveria ter um papel na fixação das taxas de juro.

Respondendo a uma pergunta sobre se renunciaria se Trump lhe pedisse para deixar o cargo, Powell respondeu com um “não” contundente. Powell também disse que a Casa Branca rebaixa os governadores do Fed de seus cargos de liderança “não é permitido pela lei”.

O Fed baixou taxas de juros caíram um quarto de ponto na quinta-feira, derrubando-os pela segunda vez consecutiva, à medida que a inflação continua a diminuir e a presidência de Trump paira sobre o banco central.

As taxas agora estão entre 4,5% e 4,75%, abaixo do nível mais alto de décadas de 5,25% a 5,5%. O Fed reduziu as taxas de juros para o primeira vez desde 2020, em setembro, em meio ponto.

No final do mês passado, o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), uma medida da inflação observada de perto, derrubado para 2,1% – perto da meta de inflação do Fed de 2%. A principal medida da inflação, o índice de preços ao consumidor (IPC), foi de 2,4% em Setembroo mais baixo dos últimos três anos.

Powell disse que o banco central “ganhou confiança de que estamos num caminho sustentável até aos 2%”, mas acrescentou que “o trabalho não está concluído”.

A taxa de juro é a principal ferramenta da Fed no cumprimento do seu “duplo mandato”: equilibrar os aumentos de preços com o mercado de trabalho. No verão de 2022, a inflação atingiu 9,1% – o valor mais elevado desde o início da década de 1980. Os economistas temiam que a redução da inflação significasse um aumento do desemprego, o que poderia levar a uma recessão. Mas o desemprego permaneceu relativamente baixo, em 4,1%, embora o emprego aumente desacelerou dramaticamente em outubro.

A descida das taxas de juro significou que o empréstimo de dinheiro ficar mais barato. A taxa hipotecária caiu 1% em comparação com o ano anterior, embora tenha sido flutuante em plena eleição presidencial.

Mesmo antes da reeleição de Trump no início desta semana, surgiram questões sobre o que um segundo mandato de Trump poderia significar para a Reserva Federal. Muitos vêem o aumento da inflação como um dos factores-chave para a vitória de Trump na quinta-feira, quando os americanos foram às urnas com o dor do aumento dos custos em suas mentes. Durante a campanha, Kamala Harris teve de lutar contra a culpa dirigida à Casa Branca pela inflação.

Em Agosto, antes de a Fed baixar as taxas pela primeira vez, Trump criticado a possibilidade de o Fed baixar as taxas de juros antes das eleições.

“É algo que eles sabem que não deveriam fazer”, disse Trump.

Trump fez comentários durante a campanha sugerindo que interviria se discordasse do banco central, que historicamente tem agido de forma independente da Casa Branca.

O atual mandato de Powell como presidente do Fed, o segundo desde que foi nomeado pela primeira vez por Trump em 2018, terminará em maio de 2026. Trump disse em agosto que “o deixaria servir”.

“Especialmente se eu achasse que ele estava fazendo a coisa certa”, disse ele.

Mas Trump também sugeriu que deveria ter uma palavra a dizer nas decisões da Fed – ameaçando a independência do banco central. Em um conferência de imprensa em agosto, Trump disse: “Acho que o presidente deveria ter pelo menos uma palavra a dizer nisso.

“Ganhei muito dinheiro. Tive muito sucesso. E acho que tenho um instinto melhor do que, em muitos casos, as pessoas que estariam no Reserva Federal – ou o presidente.”

Powell foi breve ao responder a perguntas sobre as eleições nos EUA, enfatizando que elas não impactam nenhuma decisão política do Fed no curto prazo.

“Não sabemos qual será o momento e a substância de quaisquer mudanças políticas. Portanto, não sabemos quais seriam os efeitos sobre a economia”, disse Powell. “Não adivinhamos, não especulamos e não presumimos.”

A próxima reunião do Fed será em 10 e 11 de dezembro.

