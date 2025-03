A Guerra da Cultura contra ‘Wokeness’, dos EUA para a Alemanha – DW – 12/03/2025

“Wokeness é um problema, Wokeness é ruim”, EUA presidente Donald Trump recentemente reclamado em seu estado da união endereço ao Congresso.

Wokenessdefinido pelo dicionário de Cambridge como “um estado de estar ciente, especialmente de problemas sociais como racismo e desigualdade”, é uma palavra de gatilho para Donald Trump. Seu governo deseja que todos os termos percebidos como parte dessa cultura de wokeness, como “sexualidade”, “transexual”, “não binária”, “crise climática” e “racismo” para desaparecer dos documentos federais dos EUA.

Durante sua campanha eleitoral, Trump já havia deixado muito claro: sob seu relógio, haverá apenas dois sexyshomem e mulher. Qualquer coisa além disso é um absurdo supérfluo para ele, e a diversidade sexual nas escolas, o local de trabalho e as forças armadas não devem mais existir.

Trump disse que queria acabar com a “tirania” dos programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), e uma de suas primeiras ordens executivas encerrou todos esses programas.

Donald Trump foi rápido em assinar uma ordem executiva interrompendo todo o apoio aos programas DEI Imagem: Alex Brandon/AP/DPA/Picture Alliance

Após a liderança do governo, as principais empresas, incluindo Amazon, Google, McDonald’s, Meta, Target e Walmart, também estão revertindo seus programas DEI.

Até as universidades agora precisam lidar com a questão; O Conselho da Universidade da Virgínia é a mais recente escola a ter decidido fechar seu escritório DEI.

‘A teoria da raça crítica é veneno’

Donald Trump também ordenou que as escolas públicas dos EUA parassem de ensinar “teoria da raça crítica” (CRT) e outros tópicos que lidam com raça e sexualidade, ou eles correm o risco de perder seu financiamento federal.

A CRT afirma que as instituições sociais dos EUA, como o sistema de justiça criminal, os sistemas de educação e saúde ou os mercados de mão-de-obra ou imobiliário, embutidos racismoo que leva a uma desvantagem sistêmica para pessoas de cor.

Muitos estados dos EUA já proibiram o CRT, com o argumento de que coloca todas as pessoas brancas sob a suspeita geral de serem opressores racistas.

Psicólogo: ‘Críticas à calma radical é compreensível’

A Wokeness tornou-se armada nos EUA, mas além dos ataques de “Anti-Woke” de direita, críticas contra isso também é compreensível do ponto de vista racional e científico, o psicólogo e autor Esther Bockwyt disse à DW. Em seu livro “Woke: Psychology of a Culture War”, ela analisa crítica a Wokeness, incluindo seus aspectos negativos.

Autor Esther Bockwyt Imagem: Paul Wiesmann

Ela diz que a reação política contra a Wokeness não pode ser explicada apenas pelo medo da mudança; Excedentes prejudiciais também ocorreram sob o pretexto de Wokeness.

Como exemplo, ela cita a discussão sobre se as pessoas que receberam homens no nascimento, mas sentem que a mulher deve ter permissão para participar do esporte feminino, ou no qual os presos de prisões trans devem servir tempo. Na visão de Bockwyt, os fatos biológicos colidem com uma ideologia que coloca a identidade pessoal acima de tudo.

Bockwyt sente que a rejeição de extrema escala da sociedade de classe média é justificada: “Todos podem concordar com a idéia de ter conhecimento da discriminação, mas realmente se tornou mais radical”, diz ela. “Isso tende a dividir as pessoas em vez de reuni -las”.

Um potpourri de questões vistas como ‘acordadas’

Na Alemanha, como nos EUA, a ampla gama de questões percebidas como acordada inclui direitos de transgêneros, veganismo, proteção climática, feminismo e cancelamento da cultura. Qualquer coisa considerada “acordada” provoca a raiva que é então direcionada principalmente contra pessoas que têm uma posição política de esquerda ou verde.

Ativistas climáticos na Alemanha também são percebidos como acordados Imagem: Andreas Stroh/Imago Images

Linguagem sensível ao gênero, ou o que é conhecido como “gênero“Em alemão, foi descrito por seus críticos como um” estupro do idioma alemão “.

E depois houve casos que despertaram indignação pública, especialmente quando eles visam clássicos alemães amados, como o “Winnetou“Livros e filmes, que contam a história de um herói nativo americano fictício.

Isso geralmente leva a população em geral a perder de vista a intenção inicial por trás da cultura acordada: evitar prejudicar as minorias carentes através da linguagem. Em vez disso, eles vêem as pessoas “acordaram” como uma “minoria moralizadora” que supostamente quer educar e patrocinar aqueles que pensam de maneira diferente.

O gênero é uma ameaça à democracia?

Em junho de 2023, o futuro Chanceler Friedrich Merz, do Partido Conservador da CDU Democrática Cristã, comentou sobre “Gendering” em X, alegando que falar de maneira sensível ao gênero aumentaria a popularidade da Liumologia de Liumologia de Liumologia de Silvium (AFD), com mais de uma sólida, a mais de um pouco de votos de destaque para a AFD (AFFD). da população.

Nos últimos anos, os livros que não apenas analisam a Wokeness criticamente, mas também a descrevem como um “perigo para a democracia” se tornaram best -sellers na Alemanha.

Por exemplo, na “nova guerra cultural. Como um acordado deixou ameaça a ciência, a cultura e a sociedade” (2023), o etnólogo Susanne Schröter descreve a Wokeness como “terror ideológico” e uma “construção rastejante de um novo estado de vigilância”.

O ‘acordado saiu’ como um bode expiatório

Esses livros funcionam contra o “Woke Left” e seus autores estão encontrando aceitação em grandes partes da sociedade, especialmente quando os casos mais extremos são transformados em controvérsias da mídia.

Outros demagogos não estão satisfeitos em criticar os excessos existentes da cultura acordada, eles até evocam versões de pesadelo da “ditadura acordada”, como é o caso dos vídeos do YouTube do neurocientista e psiquiatra austríaco Raphael M. Bonelli.

As proibições de Trump não eliminarão algo que agora faz parte da sociedade: uma crescente consciência de que devemos lidar com minorias com mais sensibilidade. A Guerra da Cultura à Wokeness deve permanecer parte das discussões nas sociedades ocidentais por um longo tempo.

Nesse contexto, Esther Bockwyt exige uma abordagem racional que “evita generalizações, no estilo: tudo o que é anti-woke é de direita e o que quer que seja acordado. Devemos tentar encontrar uma perspectiva diferenciada”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.