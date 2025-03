Na Geórgia, a sentença do ex-presidente Mikheïl Saakachvili pesa nove anos de prisão por peculato

O Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como parte de uma sessão plenária no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, em 11 de março de 2025. Frederıck Florine / AFP

A resposta européia não demorou muito para chegar. Donald Trump havia confirmado sua intenção de tributar, até 25 %, as importações de aço e alumínio do que a comissão lançou sua contra-ofensiva, “Fazenda e proporcional”. Enquanto o executivo da comunidade estima que os novos deveres alfandegários impostos por Washington alocarão US $ 28 bilhões em mercadorias (26 bilhões de euros), Bruxelas anunciou que deseja tributar as importações de bens americanos que podem representar o mesmo valor.

A União Europeia (UE) “Lamento profundamente” A decisão da Casa Branca, comentou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão. “Os direitos aduaneiros são impostos. Eles são ruins para os negócios e são ainda mais para os consumidores. (…) Empregos estão ameaçados. Os preços aumentarão. Ninguém precisa disso, nem na Europa nem nos Estados Unidos ”ela continuou. De acordo com os cálculos da Comissão, a nova sobretaxa imposta por Washington custará 6 bilhões de euros em importadores americanos.

