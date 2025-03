‘Alguém está ouvindo’: o medo e o desejo das famílias ISIL mantidas em al-Hol | Notícias do ISIL/ISIS

Muitos dos detidos do acampamento optaram por ficar em casa naquele dia empoeirado, mas Asma decidiu enfrentar os elementos e aproveitar um mercado menos lotado.

Com seus quatro filhos próximos ao seu lado, ela examinou a seleção de vegetais em uma pequena barraca, pesando que pratos podiam reunir com as opções limitadas à venda.

O filho mais velho de Asma, uma menina precoce de nove anos com uma faixa de coleta vermelha e um traje rosa embalou o filho mais novo, uma menina de um ano de idade querubica envoltava uma jaqueta acolchoada.

Ela ajustou o capô da jaqueta de sua irmã, que escorregou, fazendo com que a criança se contorcesse enquanto a poeira girava em volta do rosto.

Ela puxou a irmãzinha para o peito protetoramente, desenhando um aceno caloroso da aprovação de sua mãe.

Asma passa a maior parte de seus dias com seus filhos porque não sente que as instalações educacionais no acampamento atendem às suas necessidades.

Enquanto ela falava, seus dois filhos explodiram em uma briga espontânea.

Sua expressão traiu uma profunda melancolia. “É difícil criar filhos aqui”, ela admitiu, seu olhar abaixou.

A monotonia da vida cotidiana no acampamento, explicou, muitas vezes pode levar as crianças a lutar e ela pode achar difícil controlar seus filhos.

Além disso, em seus sete anos no acampamento, Asma viu os preços subirem ao ponto de agora ser difícil comprar comida suficiente para alimentar seus filhos em crescimento.

As ONGs distribuem rações diárias de alimentos em Al-Hol, mas muitos detidos complementam essas refeições prontas e ingredientes básicos com produtos frescos do mercado, usando dinheiro enviado por parentes ou ganhos de empregos nas instalações médicas e educacionais do acampamento operadas pelas ONGs.

A família de Asma viveu o período mais turbulento do acampamento, que viu mais de 100 homicídios de 2020 a 2022 e deixou um profundo impacto psicológico nos filhos do acampamento, que compõem mais da metade de sua população.

Em 2021, de acordo com Save the Children, dois moradores eram mortos toda semana, tornando o acampamento, per capita, um dos lugares mais perigosos do mundo para ser criança.

É um período em que Abed, um soldador de turco iraquiano de Mosul que preferiu dar apenas um nome, manteve seus quatro filhos dentro de sua barraca o tempo todo.

Quando Al Jazeera conheceu Abed, 39 anos, ele estava trabalhando sob o abrigo da loja de reparos da família em uma rua lateral do mercado. A loja, juntamente de pedaços de madeira e folhas de plástico, atende a qualquer maquinaria que os detidos do acampamento precisem consertar.

Ele guiou seu filho adulto, que tem 20 e poucos anos, metodicamente por meio de um complexo processo de soldagem, os dois sorrindo um para o outro enquanto compartilhavam uma piada particular e o vento uivante levava suas palavras a partir do alcance da voz.

Abed pegou uma tocha de solda enquanto seu filho segurava um pedaço de metal no lugar com um par de pinças.

Ele ensinou a seus filhos seu ofício, mas isso, disse ele, é apenas para que eles possam “sobreviver no dia-a-dia”, acrescentando que isso não lhes dará as ferramentas para desfrutar de uma vida completa e gratificante.

“O futuro dos meus filhos se foi”, disse Abed com uma pitada de amargura em sua voz. “Eles perderam muita escola.”

Sabe -se que várias organizações de ajuda administram instalações educacionais, mas os agentes suspeitos de ISIL são conhecidos por atacá -los, então Abed sente que é mais seguro manter seus filhos longe até que possam ir para casa.

“Tivemos uma boa vida em Mosul. Meus filhos foram para a escola e estava tudo bem, mas agora “ele respirou fundo,” muito tempo passou “.

“Isso é difícil de engolir como pai, porque a escola é tudo”.