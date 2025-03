Torrey Peters na vida depois de escrever um romance de sucesso: ‘Tinha um efeito muito arrepiante na minha escrita’ | Livros

Veronica Esposito



UMuthor Torrey PetersA mente imaginou tudo, desde um futuro vírus que transforma todo mundo a um fetichista de crossdressing em um traje de silicone sem porto, mas a premissa de seu novo romance, Stag Dance, parecia bizarra muito para ela. “Se eu não tivesse lido em um livro, não teria acreditado”, ela me disse durante uma longa conversa sobre sua vida e trabalho. “É tão exagerado. É literalmente um triângulo de cabeça para baixo. Isso é um pouco também no nariz. ”

O triângulo Peters refere -se é feito de tecido, e que os madeireiros no início do século passado costumavam afixar em suas virilhas, a fim de denotar que eles haviam mudado seu sexo para mulheres para fins de danças mantidas profundamente no deserto. Isso é um fato que Peters descobriu ao ler textos originais sobre a cultura de madeira enquanto desenvolve o léxico único que ela emprega para escrever o romance titular. Uma dessas “danças de veado” forma a base da história de Peters, um feito notável de alto modernismo que canaliza o ethos do meridiano de sangue de Cormac McCarthy na história de um lenhador experimentando uma notável transição de gênero.

É um risco criativo surpreendente de um autor que se tornou um dos escritores de transgêneros mais reconhecidos e celebrados em grande parte fora de um único trabalho, seu romance de estréia, Detrransição, bebê. Enquanto esse livro era um romance de quadrinhos glorioso na tradição de escritores como Zadie Smith e Jen Begin, a coleção Stag Dance é uma besta completa diferente-combina o romance titular com duas novidades estranhas, infectar seus amigos e entes queridos, e o Masker-juntamente com a nova novidade, o tipo de campus e um romance de romance em um romance de um romance em um masker-juntamente com a nova novidade.

“O Stag Dance é a peça em que escrevo mais diretamente sobre a transição”, ela me disse. “Acho que a transição é essa coisa muito superdeterminada para escrever, e ainda assim eu queria escrever sobre isso, porque é uma coisa importante em minha própria vida. Então, eu fiquei tipo: ‘Posso colocá -lo em um contexto, onde o que poderia contar como transição é totalmente diferente?’ ”

De fato, um dos prazeres da dança do veado é ver tropos familiares de histórias de transição de gênero colocadas em um contexto em que elas se sentem muito frescas e vibrantes, mas também estranhamente reconhecíveis. Peters achou que assumindo esse risco de ser criativo e pessoalmente libertador e reconheceu que o livro será uma bola de curva real para os fãs de detrransição, Baby.

“Eu escrevi dança de veado depois de fazer uma grande turnê em sete ou oito países. E parecia que a maioria das pessoas que leram detrransição, o bebê disse: ‘Oh, isso é alguém que só quer ser um sexo e a cidade, mas o tipo de coisa trans’ ‘. E definitivamente havia a ideia de que eu poderia acompanhar a detrransição, baby com algo muito parecido, mas eu estava cansado desses problemas familiares domésticos, cansados ​​da minha própria voz em terceira pessoa. Eu só queria me desafiar. Eu me mudei para Vermont e fiquei surpreso ao me encontrar isolado e morando na floresta. Eu estava me perguntando: ‘Como acabei essa pessoa? Eu até passei por uma transição de gênero? ‘”

Stag Dance de Torrey Peters. Fotografia: Penguin Random House

Enquanto morava em Vermont e depois na Colômbia, Peters começou a canalizar uma voz que ela achava “excessivamente detalhada” e descendo de uma americana de grandes nomes do século XIX, como Herman Melville, além de referentes mais recentes, incluindo McCarthy. Ela descobriu que se concentrar tão profundamente na voz enquanto escrevia a dança de veado permitia que ela retire o foco do diagnóstico de disforia de gênero, o que tende a assombrar a ficção trans e que ela acredita ter vencido inúmeras conversas sobre as vidas trans. She explained: “I don’t use the words ‘gender dysphoria’ for myself,” finding it largely unhelpful because, “the diagnosis of gender dysphoria is usually paired with this action point, like ‘you have this diagnosis, then this is the right thing to do.’” Removing the diagnosis, as she does for her protagonist Babe (who exists long before the term “gender dysphoria” existed), lets her view the character in uma maneira mais total. “Se você se considera mais como: ‘Estou infeliz e quero ser feliz’, de repente, a variedade de opções é completamente aberta para você.”

Das duas novidades coletadas em Stag Dance, Peters compartilhou que o mascarador era extremamente pessoal para ela. A história, que gira em torno de um adolescente transgênero que espera encontrar a comunidade em uma conferência lurida de crossdresser em Las Vegas, canais narrativas de feminização forçada que eram uma grande parte da amadurecimento de Peters como mulher trans. Inclui um personagem verdadeiramente grotesco chamado Masker, que sai em um terno de silicone que lembra um brinquedo sexual de boneca de explosão, e o enredo apresenta atos francos de coerção sexual. Esses tropos e narrativas podem ser vistos como grandes influências em obras, incluindo deransição, dança de bebê e veado, mas Peters em nenhum lugar se aproxima de maneira diretamente ou mais controversa, como no mascarador.

É uma novela que levará muitos leitores – sejam cis ou trans – mas para Peters e seus leitores, tem sido um trabalho transformacional.

“Eu tive que encerrar esta coleção no mascarador, porque na verdade é a história mais pró-transição que já escrevi”, disse Peters. “Isso termina nesta nota de ‘Sua vida não deve ser condicionada pela vergonha, e suas escolhas não devem estar sem vergonha’. Penso nessa história quando penso em pessoas que escreveram para mim e ficaram como ‘estou fazendo a transição porque leio seu trabalho’. Há todo um contingente dos leitores que se vêem nessa escolha de escolher a coisa para não perturbar sua vida. ”

Por mais que o mascarador seja uma peça brilhante sobre o processamento da estigmatização que vem de ser transgênero, também é uma peça que pode ser facilmente separada para citações de pegadinha de leitores de bad fé. Ele lida francamente com assuntos como a fetichização, as experiências sexuais que podem vir com crossdressing e como essas coisas podem ter papéis significativos nas jornadas das mulheres trans. Por sua parte, Peters viu a história funcionando com precisão porque empurra tantas linhas. “Qual é o argumento que você fará sobre o mascarador, que esse cara é uma aberração pervertida? Ele diria isso também. Então, vamos falar sobre isso. ”

Eu me perguntei: ‘Vou viver minha vida como escritor, evitando alguém que possa dizer algo negativo sobre mim?’

Peters não é estranho ao blowback – quatro anos atrás, muitos escritores de destaque tentar Listado para a feminina apenas para o prêmio de ficção feminina de 2021. “Com a depransição, baby, fui exposto a um público muito maior do que nunca. Eu pensei que ia fazer um programa de TV. E isso teve um efeito muito arrepiante na minha escrita. Eu fiquei tipo, ‘Bem, se eu escrever uma merda estranha, talvez eu perca meu programa de TV’. Eu já fui zombado publicamente quando fui indicado ao prêmio das mulheres, e foi muito impulsionado. Então me perguntei: ‘Vou viver minha vida como escritor, evitando alguém que possa dizer algo negativo sobre mim?’ ”

Apesar dessas experiências – ou talvez por causa delas -, Peters deu um tom profundamente desafiador sobre qualquer potencial blowback do lançamento de Stag Dance. “Receio que as pessoas direm que eu seja um pervertido?” Ela perguntou retoricamente. “Eu posso escrever a história mais respeitável e trans-afirmativa por aí, e as pessoas ainda vão dizer que sou um pervertido”. Peters mais tarde referenciou o fato de que o Administração Trumpestá firme fanatismo contra pessoas trans Apagaria -a, não importa que tipos de histórias ela escreveu.

Torrey Peters em 2022. Fotografia: SHP/Alamy

“Trunfo Apenas levou sobre o Kennedy Center e o (Diretrizes para o National Endowment for the Arts)apagando qualquer trabalho que tenha identidade de gênero, o que provavelmente significa apenas qualquer obra de arte por pessoas ou sobre pessoas trans. Então, o que importa se eu escrevo um retrato ruim de uma pessoa trans ou o retrato mais heróico de um? Ainda estou banido – estou especificamente banido. ”

Ela comparou o mascarador com livros como o The Bluest Eye, de Toni Morrison, e a queixa de Portnoy de Philip Roth, dois livros que também receberam blowback quando lançados por causa de seu tratamento franco de tópicos controversos para as comunidades negras e judaicas, mas que foram vistas como clássicas.

“Quando o olho mais azul saiu, as pessoas pensavam: ‘Esta é uma traição horrível da comunidade negra porque os homens negros não estupram suas filhas. Os olhos azuis não são os olhos mais bonitos. Isso está apenas mostrando as piores idéias. ‘ E acho que o livro é incrivelmente poderoso, e é um clássico, porque o que mostra é que essas idéias não são as idéias dos personagens, essa é uma condição de racismo ambiente em todos os lugares, e o fato de esses personagens estarem fazendo isso e isso é um reflexo disso. ”

Nesta coleção, Peters também torna evidente algo que faz parte de sua ficção o tempo todo: a saber, que a linha entre vidas trans e cis é porosa e muitas vezes mais inútil do que não. Durante a nossa entrevista, ela ressaltou: “Quando eu realmente começo a olhar para essas experiências supostamente transfemininas, linha por linha, não há nada particularmente transfeminino nelas. Eu posso encontrar essas mesmas experiências para uma mulher cis. ”

Peters também trouxe a conversa de volta a um de seus principais objetivos com o Stag Dance, que é incomodar o binário elegante entre trans e CEI. Para ela, isso é uma questão de profundo engajamento criativo, e é algo que ela se dedica a seguir em trabalhos futuros. “Das quatro peças da dança do veado, apenas talvez quatro ou cinco dos personagens se identificam como trans. Essa é uma das coisas que estou tentando minar, a maneira como a identidade pode criar limites. Uma das coisas que estou tentando minar é um binário cis-trans. Os processos básicos, eu argumentaria, de ser trans não são exclusivos para serem trans. Revelando o fato de que todos estamos fazendo essas perguntas e todas respondendo a essas perguntas o tempo todo é a coisa interessante para mim. ”