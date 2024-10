A lesão do astro do beisebol japonês Shohei Ohtani não retarda os Dodgers

O jogador do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, segura o braço após machucar o ombro em 26 de outubro de 2024 contra o New York Yankees. KIYOSHI MIO / USA TODAY ESPORTA VIA REUTERS COM

A estrela do beisebol Shohei Ohtani deslocou parcialmente o ombro esquerdo durante o jogo 2 da World Series do Los Angeles Dodgers contra o New York Yankees no sábado (26 de outubro), enquanto tentava roubar a segunda base. Já lenda viva do seu esporte do outro lado do Atlântico, o japonês que chegou ao campeonato americano em 2017 não tem certeza de poder jogar o resto da competição, a começar pela terceira partida contra o Yankees, marcada para segunda-feira, no New York Times. Iorque.

Ohtani a “uma pequena subluxação do ombro esquerdo” e estava programado para passar por testes na noite de sábado ou domingo, de acordo com o técnico de Los Angeles, Dave Roberts. “Foi difícil. Nunca gostamos de ver o melhor jogador da partida se machucar assim”.reagiu seu rival dos Yankees e outro astro do beisebol, Aaron Judge. Este duro golpe para a franquia californiana não impediu, porém, que os Dodgers vencessem a partida (4 a 2) e levassem 2 vitórias a 0.

Ohtani foi um dos poucos jogadores do time dos Dodgers a passar a temporada sem lesões graves. A equipe de arremessadores foi assolada por lesões, com quase todos os membros do rodízio inicial passando algum tempo na lista de lesionados. Mas o jogador Mookie Betts continua otimista sobre a capacidade da Califórnia de vencer mesmo na ausência de Ohtani, com os Dodgers registrando o maior número de vitórias na temporada regular, apesar de uma lista impressionante de lesões.

Talentoso tanto no taco quanto no campo, Shohei Ohtani exibe uma versatilidade muito rara no beisebol moderno que rapidamente o estabeleceu como um dos melhores jogadores de sua geração. Uma qualidade que lhe valeu até o apelido « le Babe Ruth Moderne » pela imprensa americana, em referência a uma lenda da disciplina, o americano George Herman «Querida» Rute (1895-1948).

