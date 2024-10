Guerra Rússia-Ucrânia: Lista dos principais eventos, dia 975 | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

Kenan Malik



EUm julho de 1967, o ativista do Black Power, Michael X, discursou em uma reunião em Reading. “O ser humano mais selvagem do mundo”, disse ele ao público, “é o homem branco”. Ele foi preso no mês seguinte, acusado de incitar ao ódio racial e condenado a 12 meses de prisão.

Vale a pena recordar este pequeno episódio nas relações raciais britânicas, dada a popularidade dentro de sectores da direita de falar, na sequência dos motins de Verão, de “policiamento a dois níveis” e “prisioneiros políticos”. Na semana passada, Peter Lynch, cumprindo uma pena de dois anos e oito meses por desordem violenta à porta de um hotel em Rotherham que albergava requerentes de asilo, morreu na prisãopossivelmente por suicídio. Deputado reformista Richard Tice chamou-o de “prisioneiro político”enquanto Telégrafo Diário colunista Isabel Oakeshott ficou de luto por ele como “o primeiro prisioneiro político da Grã-Bretanha”, nada menos.

A alegação de que estamos a entrar numa nova era de “policiamento a dois níveis” e que, em Palavras de Oakeshott“nunca antes, nos tempos modernos, pessoas foram presas neste país, por crimes tão leves”, baseia-se na ignorância intencional. Lançar pessoas na prisão pelo que disseram ou escreveram é, infelizmente, uma longa e ignóbil tradição britânica, tal como aplicar diferentes padrões de policiamento a diferentes grupos.

Dezenas de pessoas enfrentaram, nas últimas décadas, a prisão por expressarem opiniões questionáveis, desde a prisão, em Novembro de 1967, de quatro membros da Associação das Pessoas de Cor Unidas por incitar ao ódio racial no canto dos palestrantes; para Abdul Salim, preso em 2007 por quatro anos por cantar “Dinamarca, EUA, 7/7 a caminho” durante um protesto contra os cartoons dinamarqueses; para treinar os rappers Skengo e AM, receberam penas suspensas por cantar uma música, Tentativa 1.0, em um show em 2018.

A maioria das pessoas acharia muitas dessas opiniões repulsivas. Mas então, o mesmo aconteceu com Lynch. Muitos daqueles que agora o consideram um “prisioneiro político” parecem mais preocupados com o facto de alguém hostil à imigração ter sido preso do que com o facto de a Grã-Bretanha ter uma longa história de prisão de pessoas com opiniões consideradas inaceitáveis.

O “policiamento em dois níveis” está igualmente enraizado na história britânica. Certos grupos foram, em determinados momentos, vistos como ameaçadores da ordem social e, portanto, sujeitos a uma justiça vingativa.

Em 14 de março de 1991 Hugh Callaghan Paddy Hill Gerry Hunter Richard McIlkenny Billy Power e Johnny Walker saíram de Old Bailey libertado após ter passado injustamente 16 anos atrás das grades. Os Seis de Birmingham foram condenados em 1975 pelos horríveis atentados a bomba em bares do IRA na cidade no ano anterior, nos quais 21 pessoas foram mortas. Só em 1991 é que os juízes reconheceriam finalmente que as suas “confissões” lhes tinham sido arrancadas à força, que as notas policiais tinham sido fabricadas e que as provas forenses tinham sido profundamente falhas.

Os seis homens iniciaram, em 1977, uma acção civil contra a polícia pelos ferimentos sofridos durante o interrogatório. Quando o caso chegou ao tribunal de recurso, um dos juízes, Lord Denning, insistiu que os homens não poderiam ser autorizados a vencer porque, se o fizessem, “isso significaria que a polícia era culpada de perjúrio, que era culpada de violência”. e ameaças… Esta é uma visão tão terrível que toda pessoa sensata do país diria: não pode ser certo que as ações devam ir mais longe.”

Por outras palavras, ignore as provas, porque politicamente são demasiado ameaçadoras. Não poderia haver melhor expressão de justiça a dois níveis. A justiça politizada aplicada à comunidade irlandesa levou a muitas outras condenações injustas, incluindo a do Guildford Quatro e os Sete Maguire.

As comunidades negras também enfrentaram uma justiça a dois níveis numa série de julgamentos de grande repercussão nas décadas de 1970 e 1980, desde Mangrove Nine até Winston Silcott. Um restaurante e centro comunitário em Notting Hill, oeste de Londres, no final dos anos 60 e início dos anos 70, o Mangrove enfrentou contínuas batidas policiais. Um protesto contra o assédio levou a que nove pessoas fossem acusadas, por ordem do ministro do Interior, de incitação ao motim. No julgamento, os réus colocaram o policiamento racista no banco dos réus com tanto sucesso que todos foram inocentados das acusações de incitação.

Silcott foi condenado em 1987 pelo assassinato brutal do policial Keith Blakelock durante os distúrbios em Broadwater Farm em 1985. Não houve testemunhas oculares, nenhuma evidência forense, nem uma confissão. A polícia alegou que Silcott se vangloriou de que ninguém iria testemunhar contra ele porque “você não pode me manter longe deles”. Dado o retrato racista de Silcott como “a fera da Fazenda Broadwater”essas palavras foram suficientes para condená-lo. Quatro anos depois, o veredicto foi anulado quando até mesmo essa ostentação se mostrou uma invenção policial.

No momento em que as pessoas da classe trabalhadora defendem os seus interesses, muitas vezes são confrontadas com todo o poder do Estado

Talvez o grupo que mais enfrentou a justiça politizada seja a classe trabalhadora. Os políticos gostam de se apresentar como defensores dos interesses da classe trabalhadora. Mas, desde o Massacre de Peterloo até à brutalidade de Orgreave, no momento em que a classe trabalhadora toma medidas para defender esses interesses, é frequentemente confrontada com todo o poder do Estado.

Um dos mais importantes, embora quase esquecidos, exemplos de justiça a dois níveis surgiu com o julgamento do Shrewsbury 24. Em 1972, os trabalhadores da construção civil realizaram a sua primeira greve nacional por salários e condições decentes, vencendo a maioria das suas reivindicações em poucos meses.

Os Shrewsbury 24 estavam entre um grupo de trabalhadores, principalmente do norte do País de Gales, que fizeram piquetes nos canteiros de obras em Shrewsbury. O piquete foi pacífico. Mas o sucesso da greve levou os empregadores a exigir que fossem tomadas medidas retrospectivas para evitar que isso acontecesse novamente.

Como mostra a ativista Eileen Turnbull em seu livro meticulosamente pesquisado e profundamente inspirador UM Conspiração Muito Britânicaempregadores, ministros do governo e a polícia combinaram-se para fazer exactamente isso. O piquete foi legal; por isso as autoridades decidiram usar o arcaico delito de direito consuetudinário de “conspiração para intimidar” para capturar os homens.

Todos, exceto dois, foram considerados culpados. Des Warren, o mais franco dos piquetes, e Ricky Tomlinson – sim, que Ricky Tomlinson – recebeu as sentenças mais duras, três e dois anos, respectivamente. Demorou até 2021 – quase 50 anos após o caso original – e o trabalho incansável do Campanha Shrewsbury 24 perante o tribunal de recurso anulou as convicções.

A história do policiamento é a história do policiamento em dois níveis. Aqueles que se opõem ao tratamento dispensado aos desordeiros anti-imigração, mas que têm silenciado, e muitas vezes celebradas, a repressão policial contra irlandeses, negros ou militantes sindicais, não estão preocupados com a liberdade de expressão ou com o policiamento politizado, mas estão simplesmente à procura de um movimento por seus preconceitos.

Existem, no entanto, aspectos preocupantes sobre o tratamento dispensado aos manifestantes deste verão. Muitos dos processos judiciais expandiram as noções de “incitamento” e, como parece ter acontecido no caso de Lynch, confundiram a distinção entre palavras preconceituosas e ações violentas. Esta deveria ser uma preocupação para os anti-racistas e para os de esquerda.

Precisamos nos posicionar contra a justiça politizada. O que não precisamos é de polêmicas de dois níveis.

