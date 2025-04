Abril terá mais quatro espetáculos no céu, entre eles chuva de estrelas cadentes

Mais de 300 voluntários de uma pequena cidade se juntaram para formar uma grande corrente e transportar 9 mil livros para o novo endereço de uma biblioteca. Juntos são mais fortes, né?

Quando a livraria independente Serendipity Books, de Michigan, nos Estados Unidos, anunciou que iria mudar de endereço, um desafio surgiu: como levar 9.100 livros para um novo espaço sem fechar as portas por vários dias?

Foi então que a proprietária, Michelle Tuplin, teve uma ideia simples: pedir ajuda à comunidade. E não é que deu certo? No último dia 12, dia da mudança, Michelle se surpreendeu. Em poucas horas, mais de 300 voluntários, incluindo crianças, idosos e até um cachorro, formaram uma corrente humana e transportaram os livros, um por um!

Corrente do bem

A empresária sabia que não conseguiria mudar a livraria sozinha, então publicou o pedido de ajuda.

Só que ela não esperava que tanta gente fosse atender ao chamado.

Clientes antigos, vizinhos e até mesmo aqueles que passavam pela rua. Todos se juntaram!

A fila se estendeu por mais de um quarteirão e os voluntários passaram horas lado a lado.

Para muitos, o ato foi muito mais do que ajudar no transporte, foi uma celebração da leitura e do espírito comunitário.

De 6 a 91 anos

A corrente humana tinha pessoas de todas as idades.

Uma senhora de 91 anos fez questão de participar. Um homem com problemas cardíacos não ficou de fora.

E até mesmo um garotinho de apenas 6 anos. O clima era de muita festa e afeto.

“Foi uma experiência simplesmente alegre”, disse Donna Zak, uma das voluntárias, em entrevista à NBC News.

Nova casa

O novo espaço da livraria Serendipity Books é mais que o dobro do antigo.

A inauguração está prevista para ocorrer antes do Dia da Livraria Independente, comemorado em 26 de abril.

O dia é reservado para celebrar a importância das livrarias locais.

No Instagram, Michelle agradeceu a todos que dedicaram um tempinho para a mudança.

“Gratidão não chega nem perto de expressar o que estamos sentindo. Obrigada, obrigada, obrigada, nós te amamos, Chelsea!”.

Olha que celebração incrível!

O transporte foi também uma celebração do trabalho coletivo e amor pela leitura. – Foto: Burrill Strong







