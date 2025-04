Acadêmico dos EUA preso na Tailândia por insultar a monarquia – DW – 04/04/2025

Aproximadamente um milhão de carros rolam as linhas de produção da Eslováquia a cada ano, tornando este país da Europa Central com uma população de 5,4 milhões da maior montadora do mundo per capita e, consequentemente, a mais exposta na Europa ao tarifas sobre importações de carros imposto por Presidente dos EUA Donald Trump.

A indústria automobilística impulsiona 11% da economia da Eslováquia, que totalizou 127 bilhões de euros (US $ 139 bilhões) em 2023. As exportações representam mais de 90% do PIB, e as exportações de carros representam 30% dessas vendas no exterior.

Eslováquia Carros exportados no valor de 4,3 bilhões de euros para os EUA em 2023, enquanto bilhões mais foram ganhos de peças que foram produzidas na Eslováquia e instaladas em veículos enviados pelo Atlântico da Alemanha e de outros lugares.

Tarifas esperavam morder rapidamente

Esta pesada dependência da indústria automobilística e do Implementação rápida das tarifas de automóveis dos EUA Na semana passada, significa que as consequências serão rapidamente sentidas na Eslováquia, prevêem analistas.

“Economias pequenas e abertas como a Eslováquia provavelmente sentirão os efeitos rapidamente”, Richard Grievson, vice -diretor do Instituto de Viena de Estudos Econômicos InternacionaisAssim, Disse a DW.

A Volkswagen é uma das quatro montadoras que produzem na Eslováquia; Os outros três são Jaguar Land Rover, Stellantis e Kia Imagem: Vladimir Simicek/AFP/Getty Images

A Jaguar Land Rover (JLR), uma das quatro montadoras que administra fábricas na Eslováquia, anunciou em 7 de abril que interrompeu as remessas para os EUA, que representam cerca de um quarto de suas vendas globais.

Peter Kazimir, chefe do Banco Nacional da Eslováquia, classificou a tarifa de automóvel como um “Armagedom europeu-americano” em um posto de mídia social e alertou sobre crescimento mais lento, nervosismo do mercado de trabalho e aumento dos preços.

Por que a Eslováquia é tão dependente da indústria automobilística?

A importância da indústria automobilística para a economia da Eslováquia decorre do modelo econômico desenvolvido por sucessivos governos eslovacos-e, de fato, governos da Europa Central e Oriental-nos pós-comunistas dos anos 90, o que fez do país um workshop de preços cortados, preencher máquinas para investidores estrangeiros.

Além de JLR, Volkswagen, Stellantis e Kia localizaram grandes plantas na Eslováquia. Isso incentivou um grande número de fornecedores de peças a produzir lá também. Juntos, essas empresas empregam cerca de 225.000 pessoas – quase 10% de todos os empregos no país.

As estimativas variam, mas foi previsto que Tarifas de Trump poderia cortar milhares desses empregos, enquanto os economistas do Erste Bank e KBC esperam que eles atinjam o PIB por pelo menos 1,5 pontos percentuais até 2028, causando um golpe devastador a uma economia já lenta.

PM da Eslováquia sob fogo

O primeiro -ministro populista da Eslováquia, Robert Fico é, juntamente com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, um dos líderes mais pró-Trump da UE. No entanto, como outros que tentaram, ele achou lisonjeiro o presidente dos EUA um empreendimento infrutífero.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico (à esquerda), e o primeiro-ministro da Hungria Viktor Orban (à direita) são dois dos líderes mais pró-Trump da UE Imagem: Omar Havana/AP Photo/Picture Alliance

O fracasso da FICO em ganhar um alívio do presidente dos EUA durante uma viagem a Washington em fevereiro o ganhou desde a oposição da Eslováquia e ameaça piorar a pressão política que ele esteve nos últimos meses.

“Robert Fico perdeu completamente a marca. Durante meses, ele se concentra em questões irrelevantes para a Eslováquia, enquanto ignora a coisa mais importante – a indústria automotiva, a espinha dorsal de nossa economia”. Ex -primeiro -ministro Eduard Hegro disse após o retorno de Fico de uma reunião com Elon Muskonde ele nos discutiu financiamento da sociedade civil eslovaca.

Os eleitores levarão o peso das tarifas

É improvável que a resposta do governo às tarifas de Trump salve as preocupações dos eslovacos.

A ministra da Economia, Denisa Sakova, do Partido Nominalmente de Esquerda de Fico, pareceu menos do que certo sobre como lidar com a questão.

“Ainda esperamos que as tarifas sejam adiadas de alguma forma”, disse ela em entrevista coletiva no final de março. “Se eles não forem adiados, teremos que lidar com isso de alguma forma”.

Foi a crise de custo de vida seguinte Invasão da Rússia da Ucrânia Isso ajudou FICO retorna ao poder no final de 2023. O eleitorado permanece altamente vulnerável às condições econômicas.

O ex -primeiro -ministro Eduard Heger (foto aqui em 2023) acusou Robert Fico de ignorar a indústria automobilística e se concentrar em outros assuntos menos importantes para a Eslováquia Imagem: Vaclav Salek/CTK Photo/Imago

As tarifas são, portanto, claramente alarmantes para uma coalizão que já está em crise há meses devido a disputas internas e protestos maciços de oponentes preocupados com a posição pró-russa de Fico e as políticas autoritárias.

Os três partidos do governo-Smer, seu Partido de Splinter Center-esquerda HLAs e o Partido Nacional Eslovaco de extrema-direita (SNS)-já estão testando a fé de seus eleitores com medidas de austeridade provocadas por cofres do Estado vazios.

E serão esses mesmos eleitores que levarão o peso de qualquer Perdas de empregos ou renda em queda resultantes das tarifas.

“Isso ameaça aprofundar os problemas econômicos da Eslováquia e pode significar grandes problemas para o governo”, sugeriu o cientista político Tomas Koziak. “Os partidos da coalizão já estão perdendo apoio. Isso acelerará essa tendência e provocará mais caos na coalizão. Quem sabe quanto tempo ela pode sobreviver”, disse ele.

Fico procura culpar a UE

Isso está com o governo nervosamente mudando a culpa para outro lugar. No entanto, dado o apoio de Fico a Trump, ele tem poucos alvos – com exceção do UE.

Matu Sutaj Estok, ministro do Interior e líder do HLAS, acusou Bruxelas de “moralizar” às custas de “segurança e prosperidade”, deixando a UE fraca demais para evitar o desastre tarifário.

O SNS, um dos membros da coalizão de três partidos da Eslováquia, acusou o comissário de comércio da UE da eslovaca Maros Sefcovic de “Passividade” na matéria das tarifas dos EUA Imagem: Jean-Chrophe Heaven/AFP/Getty Images

O SNS exigiu a demissão do comissário de comércio eslovaco da UE, Maros Sefcovic, um veterano aliado, por sua “passividade”, apesar do fato de que tal movimento estar fora da missão do primeiro -ministro.

Isso sugere que é improvável que Bratislava contribua muito para a unidade da UE que Alberto Rizzi, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, disse à DW que é fundamental, pois o bloco reflete sua resposta às tarifas de Trump.

Mudança no modelo econômico necessário

Os analistas também sugerem que essas tarifas também devem ser usadas como uma oportunidade de avançar a atualização há muito negligenciada do modelo econômico da Eslováquia-uma questão sobre a qual nenhum governo eslovaco atuou nas últimas três décadas.

“Todos os líderes da Eslováquia, e especialmente a FICO, aplaudiram e receberam o crédito quando cada fábrica de carros chegou ao longo dos anos”, disse Koziak. “Os avisos de longa duração sobre a alta concentração de automóveis na economia agora passaram a passar”.

Por sua parte, Fico-que há muito tempo usa o sentimento anti-UE para alimentar o apoio político doméstico-disse que planeja se encontrar com as montadoras para pedir que eles sugerissem medidas que ele passará para a Comissão Europeia.

Editado por: Aingeal Flanagan