Acre realiza pagamento de R$ 30 milhões em benefício para servidores da Saúde

Com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) do município de Rodrigues Alves, prevista para acontecer no próximo mês de dezembro, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a prefeitura municipal, realizou uma capacitação para os profissionais que atuarão na unidade.

Durante os três dias de formação, que ocorreu entre a última quarta-feira, 6, até a última sexta-feira, 8, foram abordados temas como as legislações que regem a saúde mental no Brasil, o funcionamento dos serviços da rede de atenção psicossocial, estratégias usadas no serviço como ferramentas de ordenamento do cuidado, entre outras informações.

“Isso representa um avanço para a saúde mental aqui no município. Hoje o nosso público é de mais de 400 pessoas e com a implantação do Caps, esses usuários serão cuidados dentro da rede, em seu território, de próximo à sua casa”, falou a psicóloga Joicilene Soares, que foi convidada para ser a gerente do Caps de Rodrigues Alves.

“Foram dias muito produtivos e de aprendizado e esperamos que, com a implantação do CAPS em Rodrigues Alves, a assistência aos moradores do município melhore, uma vez que o cuidado próximo do domicílio proporciona mais qualidade de vida para seus assistidos”, disse Rani Oliveira, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do CAPS Náuas de Cruzeiro do Sul.

“Mediante a demanda crescente, nós temos estimulado os municípios da regional do Juruá para abrirem o Caps, considerando que é uma necessidade. Rodrigues Alves, implantando esse serviço é de grande importância”, pontuou Diani Carvalho, coordenadora regional de Saúde do Juruá, celebrando o processo de implantação do Centro de Atenção Psicossocial no município.

A capacitação foi ofertada por profissionais do CAPS Náuas de Cruzeiro do Sul, que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre e é referência no atendimento na região do Juruá com mais de 12 mil pacientes cadastrados.

