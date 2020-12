Acre segue entre os Estados que menos testam a população contra Covid-19, diz IBGE

Apesar de avançar, o Acre segue entre os Estados que menos testaram a população contra Covid-19 nesta pandemia.

Segundo nova rodada da PNADCovid-19,d divulgada na manhã desta quarta-feira (23) pelo IBGE, apenas 8,8% da população foram testados até agora, número que perde para os Estados de Pernambuco (9,3%) e Alagoas (10,3%).

O número de acreanos que realizaram o teste na 1a quinzena de dezembro é levemente maior que o da pesquisa anterior, divulgada no dia 1o de dezembro: 7,9% da população do Acre realizaram o teste.

Em nível nacional, das pessoas que fizeram algum teste, 12,7 milhões fizeram o SWAB e 26,6% testaram positivo; 12,4 milhões fizeram o teste com coleta de sangue do furo no dedo e 17,2% testaram positivo; 8,0 milhões fizeram o teste de coleta de sangue da veia no braço e 25,5% testaram positivo. Os maiores percentuais de testes foram do Distrito Federal (25,6%), Goiás (20,7%) e Piauí (20,6%).

Até novembro, 28,6 milhões de pessoas fizeram algum exame para testar Covid19 (13,5%) Até outubro eram 12,1%. Até novembro, 6,5 milhões de pessoas testaram positivo (3,1%) Até outubro eram 2,7%.