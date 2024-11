Alguns homens Maga parecem pensar que as mulheres não têm direitos – a começar pelas suas esposas | Rebecca Solnit

Rebecca Solnit



TNesta semana, o pastor cristão fundamentalista Dale Partridge argumentou numa série de tweets que “num casamento cristão, a esposa deve votar de acordo com a orientação do marido”. Por outras palavras, ele opõe a sua versão da religião à Constituição, que, desde a 19ª alteração aprovada há 124 anos, garante aos cidadãos adultos o direito de votar independentemente do sexo. Ele argumenta que, no casamento, o marido anexa e detém a voz e os direitos da esposa, de modo que ele efetivamente obtém dois votos e ela nenhum. O pregador da extrema direita não está sozinho neste argumento de que as mulheres não deveriam ter o direito de participar na vida pública e agir de acordo com as suas opiniões e valores.

Jesse Watters, a personalidade da Fox News, tem argumentou que se ele descobrisse que sua esposa “estava entrando na cabine de votação e puxando a alavanca para Harris, isso seria a mesma coisa que ter um caso”. Viola “a santidade do nosso casamento; o que mais ela está escondendo de mim? O agitador de direita Charlie Kirk também ficou chateado sobre a ideia de que as mulheres podem votar de acordo com a sua agenda e não a dos seus maridos.

Esses homens estão alertando sobre o que espera as mulheres que se casam com homens como eles. Talvez valha a pena notar aqui que a oposição da direita à igualdade no casamento como casamento entre pessoas do mesmo sexo se deve, em parte, ao facto de se oporem à igualdade no casamento dentro do casamento heterossexual. Eles querem que o casamento seja uma relação inerentemente desigual, com uma esposa subordinada e um marido com direitos, um pequeno e aconchegante regime autoritário em casa.

Uma das questões da eleição presidencial dos EUA de 2024 é se as mulheres devem ou não ser cidadãs livres e iguais nesta república. Neste momento, muitas mulheres não o fazem – às mulheres nos estados conservadores são negados direitos reprodutivos, o que significa jurisdição sobre os seus próprios corpos e, em alguns casos, sobrevivência se um aborto ou gravidez se tornar uma emergência médica.

Mas há outra forma de as mulheres não serem livres e iguais, abordada por alguns vídeos e muitos tweets – é quando as mulheres têm medo de votar no candidato escolhido, quando os seus maridos ou namorados apoiam Trump e eles apoiam Harris. EU escreveu para o Guardian sobre o facto de que este medo e falta de liberdade devem ser salientados, para além de apenas garantir às mulheres que podem votar secretamente – num local de votação, se não em casa.

Mas há mais nesta história que confirma que muitas mulheres têm boas razões para temer os seus parceiros e esconder as suas escolhas. Estes homens Maga não pensam que as esposas e namoradas devam ser livres de votar como quiserem, nem que as esposas e namoradas tenham direito à privacidade nas suas escolhas políticas. Eles, em outras palavras, não acreditam que ela deva ter escolha. O que se resume a não acreditar que ela tem direitos, e se eles não acreditam que as mulheres têm direitos aqui, eles não acreditam que os têm em muitas áreas.

Isto está alinhado com o entusiasmo do Partido Republicano em acabar com os direitos reprodutivos, o controlo da natalidade e o divórcio sem culpa, e com a ideia de Vance de sugestão que as mulheres deveriam permanecer em casamentos violentos. A campanha de Vance tem disse suas observações foram tiradas do contexto. Isso se encaixa no sinistro discurso de campanha de Trump na terça-feira, no qual ele declarado“Quero proteger as mulheres do nosso país… Vou fazê-lo, quer as mulheres gostem ou não.”

Essas são palavras alarmantes de um estuprador julgado que enfrenta novas acusações de agressão sexual de ex-modelo Stacy Williams e concorrente de concurso de beleza Beatriz Keul. Ou não enfrentar, uma vez que nenhuma destas histórias atraiu muita atenção, a longa história de Trump de abuso sexual julgado ou alegado aparentemente sendo aceitável, negada, ou ambas, pelos seus apoiantes.

Esta eleição envolve muitas coisas, e se as mulheres são dotadas de certos direitos inalienáveis ​​é uma delas.