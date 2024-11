Anistia a bolsonaristas acumula poeira na Câmara e...

Pedro Pupulim

O presidente Lula se reuniu, nesta sexta-feira, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o prefeito da capital do estado, Ricardo Nunes (MDB), no Palácio do Planalto para a assinatura de contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) a obras naquele estado. O termo prevê recursos na ordem de 10,65 bilhões de reais, que deverão ser investidos no Rodoanel Norte, no metrô de São Paulo, no Trem InterCidades Eixo Norte e na aquisição de 1.300 ônibus elétricos para a capital paulista.

Assinado pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, além de Tarcísio e Nunes, o contrato divide o total do investimento em algumas frentes. Cerca de 1,35 bilhão de reais serão investidos no Rodoanel, por meio de uma PPP, para a implantação de um anel viário rodoviário com 44 km de extensão que ligará a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, à rodovia Presidente Dutra, em Arujá (SP), passando por Guarulhos (SP).

Para o metrô, serão destinados 3,6 bilhões de reais para a aquisição de 44 novos trens, necessários para as obras de expansão da Linha Verde, que liga as regiões de Vila Madalena e Vila Prudente. O objetivo é prolongar a linha em 8,2 km, com a inclusão de oito novas estações que farão novas conexões.

Com 6,4 bilhões de reais, o BNDES financiará a implantação, por meio de PPP, do Trem InterCidades Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, e o TIM (entre Jundiaí e Campinas), além da realização de melhorias na Linha 7 – Rubi dos trens da capital.

A PPP objetiva a implantação de trem de média velocidade ligando São Paulo a Campinas, com 101 km de extensão (TIC), um serviço parador entre Jundiaí e Campinas, atravessando oito municípios (TIM), e um serviço parador metropolitano (Linha 7 – Rubi), ligando a Barra Funda a Jundiaí, com 17 estações. O prazo de concessão será de 30 anos, com investimentos R$ 13,48 bilhões.

À Prefeitura de São Paulo, o banco destinará 2,5 bilhões de reais que serão utilizados para a aquisição dos 1.300 ônibus elétricos de fabricação nacional e que deverão ter vida útil de 15 anos. No evento, Mercadante destacou o pacote de investimentos do BNDES e os benefícios que serão gerados à população.

“No governo do presidente Lula, o BNDES voltou a fazer investimentos importantes em infraestrutura e na indústria, contribuindo de forma republicana para o crescimento da economia e a geração de empregos. Apenas no Rodoanel e no Trem Intercidades, as obras devem gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução. Para os trens da Linha 2 e para aquisição dos ônibus elétricos, o financiamento do Banco garante que eles sejam produzidos pela indústria nacional”, disse.