Anticor apresenta denúncia “diante da inércia do poder público”

A “Marcha da Independência” em Varsóvia, que se realiza anualmente em PolôniaO Dia da Independência da Polónia desde 2010, é um grande evento no calendário nacionalista de direita polaco.

Este ano não foi diferente: na segunda-feira, dezenas de milhares de polacos marcharam através Varsóviamarcando a restauração do Estado polaco em 11 de novembro de 1918, após 123 anos de domínio estrangeiro.

A marcha começou com orações e, como todos os anos, havia um mar de bandeiras polonesas vermelhas e brancas e enormes nuvens de fumaça de tochas acesas, sinalizadores e fogos de artifício.

Havia também muitas faixas: muitas críticas à UE, muitas denunciando o aborto e uma proclamando “Nós somos o poder por trás da Grande Polónia”.

As autoridades de Varsóvia afirmaram que 90 mil pessoas participaram na marcha, que serpenteou pelo centro da capital até ao Estádio Nacional.

PiS se junta à marcha

O nacional-conservador Partido Lei e Justiça (PiS) liderado por Jaroslaw Kaczynskique está na oposição desde que perdeu as eleições do outono passado, não participou na marcha nos últimos anos porque considerou os organizadores de extrema direita do evento demasiado radicais.

Jaroslaw Kaczynski, líder do partido nacional-conservador de oposição PiS da Polônia, participou da ‘Marcha da Independência’ na segunda-feira Imagem: Mikolaj Janeczek/IMAGO

Desta vez, porém, Kaczynski e os seus aliados mais próximos marcharam ombro a ombro com os nacionalistas.

“Queremos que o campo patriótico esteja unido, queremos que o campo patriótico caminhe junto nesta marcha e em outros empreendimentos políticos”, disse Kaczynski.

O jornal diário polaco Gazeta Wyborcza vi outra motivação no envolvimento do PiS, escrevendo: “Por causa das próximas eleições presidenciais, Kaczynski busca solidariedade com a direita.”

Kaczynski ressuscita sua retórica anti-alemã

Na véspera da marcha, Kaczynski repetiu as suas críticas à Governo de coligação de centro-esquerda de Donald Tuskque governa o país desde dezembro de 2023.

“Há um ano que o nosso Estado e a nossa economia estão a ser destruídos. O plano de um Estado estrangeiro – a Alemanha – está a ser implementado; mas a influência de Putin também está a tornar-se mais aparente”, disse ele.

Durante anos, retórica anti-alemã tem sido uma característica padrão dos discursos e campanhas de seu partido.

Direita polaca radiante com vitória de Trump

Depois de ser destituído do governo nas urnas no outono passado, o PiS passou por uma crise.

Surgiram divisões dentro do partido – tais como diferenças entre o ex-primeiro-ministro Mateusz Morawiecki e os “falcões” aliados do ex-ministro da Justiça Zbigniew Ziobro.

Sinalizadores e bandeiras foram abundantes na ‘Marcha da Independência’ em Varsóvia Imagem: Omar Marques/Getty Images

Alguns membros do partido ousaram até criticar Kaczynski pela derrota eleitoral do partido.

Mas desde a vitória de Donald Trump em eleições presidenciais dos EUA da semana passadao PiS, anteriormente deflacionado, foi impulsionado por uma nova esperança.

Quando se tornou claro, na quarta-feira passada, que Trump tinha sido reeleito, a euforia nas fileiras nacional-conservadoras da Polónia foi desenfreada.

Legisladores do PiS e do partido de extrema direita Confederação levantaram-se no parlamento, aplaudiram e gritaram “Donald TrumpDonald Trump” por vários minutos. Alguns até postaram fotos suas nas redes sociais usando os bonés de beisebol vermelhos “Make America Great Again”, tão populares entre os apoiadores de Trump.

Governo polaco critica abertamente Trump

Mariusz Blaszczak, chefe do partido parlamentar PiS, apelou ao governo de Tusk para renunciar por apoio Kamala Harris e ofendendo Trump.

Primeiro Ministro Tusk e o ministro das Relações Exteriores, Radoslaw Sikorski, criticaram muito Trump no passado.

“Se Trump tivesse vencido as últimas eleições (2020), hoje não haveria NATO – algo que ele próprio declarou. A sua dependência dos serviços secretos russos é indiscutível”, disse Tusk durante a campanha eleitoral.

Oposição polaca espera apoio de Trump

Dominik Tarczynski, que é membro do Parlamento Europeu pelo PiS, participou em vários eventos da campanha de Trump e foi aberto no seu apoio ao presidente eleito dos EUA. Tarczynski vangloriou-se de ter transmitido à equipa de Trump informações sobre declarações anti-Trump feitas por ministros polacos.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse recentemente que se Trump tivesse vencido as eleições presidenciais dos EUA em 2020, “não haveria NATO hoje” Imagem: Omar Marques/Getty Images

O PiS aposta no apoio da nova administração dos EUA na sua oposição ao governo de Tusk.

Existem também laços estreitos entre o PiS e o vice-presidente eleito dos EUA, JD Vance, que apoiou o PiS na sua brigar com o governo de Tusk sobre a mídia pública na Polônia no início de 2024.

A vitória de Trump “pôs fim à perturbação dentro do PiS e à luta deste partido pela sobrevivência”, diz o cientista político Rafal Chwedoruk.

Presidente polaco feliz com a reeleição de Trump

No entanto, é o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, quem mais beneficiará com o regresso de Trump à Sala Oval.

Duda, que foi aliado do PiS antes de se tornar presidente, há muito tempo é um aliado próximo de Trump. Durante o primeiro mandato de Trump (2016–2020), Duda buscou abertamente o favor do presidente americano. Durante a visita de Trump a Varsóvia em Julho de 2017, o presidente americano reforçou o papel da Polónia na Europa.

Duda demorou para parabenizar Joe Biden quando venceu as eleições presidenciais dos EUA em 2020, o que causou uma profunda ruptura nas relações polaco-americanas. Foi só com A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia dois anos depois, o gelo entre a administração Biden e o governo do PiS começou a derreter.

Duda pronto para voar para Washington

Duda e Trump conversaram na segunda-feira, com o presidente eleito dos EUA enviando votos de boa sorte no Dia da Independência da Polônia e agradecendo aos poloneses-americanos por seu apoio nas eleições.

Duda disse que voará para Washington antes da posse de Trump, em 20 de janeiro.

As relações entre o presidente polonês Andrzej Duda (frente à direita) e Donald Trump (frente à esquerda) são fortes, e espera-se que Duda voe para Washington para ver o presidente eleito antes de sua posse em janeiro. Imagem: Stefan Jeremiah/AP/dpa/aliança de imagem

No seu discurso do Dia da Independência, Duda elogiou a importância da América para a restauração do Estado polaco há 106 anos e para a segurança da Polónia na Europa hoje. “É uma quimera – como algumas pessoas pensam – que a Europa possa garantir hoje a sua própria segurança“, disse ele.

Quem será o próximo presidente polaco?

Dado que um novo presidente polaco será eleito em maio próximo, Duda não terá muito tempo para aprofundar os laços com Trump.

As eleições presidenciais são vistas como o acontecimento político mais importante na Polónia nos próximos anos.

Duda está usando seu veto bloquear quase todos os planos do governo liberal de esquerda. Uma vitória do candidato de Tusk é, portanto, fundamental para garantir a capacidade de ação do seu governo.

Existem, actualmente, dois potenciais candidatos dentro da Coligação Cívica (KO) liderada por Donald Tusk: o Presidente da Câmara de Varsóvia Rafal Trzaskowski, que é actualmente visto como o favorito, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sikorski, que inesperadamente atirou o chapéu ao ringue recentemente. O candidato presidencial da coligação será escolhido nas eleições primárias de 23 de Novembro.

O PiS também ainda não selecionou seu candidato e espera-se que o faça antes do final do mês.

Um potencial candidato é o antigo Ministro da Educação, Przemyslaw Czarnek, que tem laços estreitos com a Igreja Católica e é altamente crítico da Alemanha. Durante seu mandato, ele cortar aulas de alemão na escola para crianças da minoria alemã do país de três horas a uma hora por semana.

Este artigo foi publicado originalmente em Alemão.