China conduziu exercícios militares em larga escala Em torno de Taiwan na terça-feira para servir como um “aviso grave” para a ilha democrática auto-governamental contra o separatismo.

Shi Yi, um porta -voz do Comando de Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular, chamado The Drills – envolvendo forças de ar, mar e foguete – um “aviso grave e força contenção contra a independência de Taiwan. “

A Guarda Costeira da China chamou seus exercícios de “patrulha da aplicação da lei” em torno de Taiwan.

O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan rastreou 19 navios da Marinha Chinesa na área, incluindo o porta -aviões de Shandong, que entrou na zona de defesa de Taiwan.

Em resposta, Taiwan implantou navios de guerra e ativou seus sistemas de mísseis.

A China vê Taiwan como parte de seu território e não descartado força Para controlar, enquanto a maioria dos taiwanos favorece sua independência de fato.

A China rotula o presidente de Taiwan ‘parasita’

Os exercícios são direcionados como um aviso para o presidente de Taiwan Lai ching-tea quem a China rotula um “separatista”.

Em um vídeo divulgado nas mídias sociais chinesas, Lai foi retratada um bug de desenho animado verde com as palavras: “Parasitas que cortejam a destruição final”.

O ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, disse que as ações da China “mostram seu caráter provocador” e insistiu que essa retórica não era propícia à paz.

No mês passado, Lai acusou Pequim de tentar “absorver” Taiwan e minar o Independência da ilha.

A China rejeitou os comentários de Lai, dizendo que nada “mude o evento inevitável da reunificação (de Taiwan) com a pátria”.

Pequim continua aparente estratégia de intimidação

Os últimos exercícios vêm após meses de tensões crescentes, com a China enviando regularmente aviões e navios militares em direção a Taiwan.

Apenas duas semanas atrás, Pequim enviou um grande número de drones e navios em direção à ilha em um exercício em larga escala em meados de março.

O governo de Taiwan condenou os exercícios, afirmando seu direito à autodefesa.

