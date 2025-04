As falsas reivindicações de Trump sobre tarifas – DW – 04/04/2025

Em uma conferência de imprensa no jardim de rosas do Casa Branca em 2 de abril, Presidente dos EUA Donald Trump anunciado uma nova rodada de Tarifas globais. Suas declarações sobre os cálculos das tarifas, justificativas e efeitos, no entanto, foram preenchidos com falsas reivindicações. E eles colocaram muitas economias em um vínculo. Alguns países já anunciaram contramedidas.

DW verificou duas reivindicações virais de Trump.

Alegar: EUNA Video, anexado em este post em x, com 1,1 milhão de visualizações no momento da redação, Trump afirma que “o Canadá, a propósito, impõe uma tarifa de 250 a 300% a muitos de nossos produtos lácteos, a primeira lata de leite, a primeira pequena caixa de leite, preço muito baixo, depois disso, fica ruim”.

Verificação de fatos DW: Falso

As tarifas Canadá nos impõe Produtos lácteos são organizados no Acordo de Estados Unidos-México-Canada (USMCA). Aplica -se a 14 categorias de produtos lácteosAssim, como leite, manteiga, queijo, iogurte e sorvete.

Como Concordado na USMCA, um certo número de produtos lácteos nos EUA pode entrar no mercado canadense sem tarifas. Quando esse limite é atingido, outros cálculos tarifários entram em ação para proteger os produtores domésticos. Essas tarifas excedentes estão entre 200 e 300%. No entanto, de acordo com a USMCA, o Canadá garantiu que dezenas de milhares de toneladas métricas de leite americano importado por ano enfrentará zero tarifas.

Em um vídeo em X, Trump fez falsas reivindicações sobre tarifas canadenses em produtos lácteos dos EUA Imagem: x

Como Provavelmente, os EUA devem pagar essas tarifas altas de excesso de cota?

A bolsa de notícias dos EUA, Bloomberg, escreveu que, na prática 99,9% dos produtos lácteos dos EUA Entre no Canadá sem tarifas. As taxas de excesso de quota para as importações dos EUA para o Canadá não estão próximas de serem alcançadas em muitas das categorias-incluindo leite.

Até o sVice -presidente de comércio e políticas de força de trabalho da Enior na International Dairy Food Association (IDFA), declarado que os EUA têm “Nunca chegou perto de exceder nossas cotas da USMCA.”

Embora essas tarifas altas de superestas sejam improváveis é típico para que as tarifas excedentes sejam altas em geral. Os EUA também têm um sistema semelhante de altas tarifas de alta quota sobre a importação de produtos lácteos.

No discurso, Trump também repetiu sua frequente alegação falsa de que, devido às tarifas que impôs à China durante seu primeiro mandato, os EUA “receberam centenas de bilhões de dólares”. CAs empresas estrangeiras podem sentir o impacto das tarifas indiretamente, através de vendas reduzidas ou a necessidade de reduzir os preços para permanecer competitiva, o pagamento real da tarifa é feito pelas empresas importadoras, que podem ser americanas, como a verificação de fato da DW explicada em um Artigo anterior.

Mas essas não foram as únicas reivindicações falsas que o presidente dos EUA, Trump fez sobre tarifas e comércio.

Clmirar: EUn este post Em sua própria plataforma de mídia social, verdade socialAssim, Compartilhar Trumpd o mesmo gráfico que ele havia mostrado na conferência de imprensa na Casa Branca quando anunciou o “recíproca” Tarifas globais. Segundo Trump, o gráfico mostra um colapso das tarifas que outros países acusam os EUA e a tarifa correspondente que os EUA agora imporão contra esses países. Ele afirmou que a União Europeia, mostrada na segunda posição, cobra 39% de tarifas sobre as importações dos EUA.

Verificação de fatos DW: FAlto

Reivindicando Que a UE cobra as tarifas de 39% dos EUA, Trump justificou uma tarifa “recíproca” personalizada de 20% na UE. Isso deve entrar em vigor em 9 de abril. Trump explicou esta etapa em seu discurso de 2 de abril: “Recíproco. Isso significa que eles fazem isso conosco e fazemos isso com eles … muito simples. Pode‘Ter mais simples que isso. “

Trump disse que os EUA cobrariam países metade do que estão cobrando dos EUA. Portanto, como o gráfico indica, no caso da UE, as “tarifas recíprocas com desconto nos EUA” são 20%.

No entanto, de acordo com o Organização Mundial do Comércioa taxa média de tarifas com peso comercial da UE é de 2,7%. A maior taxa de tarifa média que a União Europeia acusa alguns países é 30% em produtos lácteos.

UM Ficultura do Gabinete do Representante de Comércio dos EUA Explica que as tarifas recíprocas foram determinadas a equilibrar os déficits comerciais entre os EUA e seus parceiros comerciais. De acordo com o documento, as tarifas recíprocas foram “calculadas como a taxa de tarifas necessárias para equilibrar os déficits comerciais bilaterais entre os EUA e cada um de nossos parceiros comerciais. Esse cálculo assume que os déficits comerciais persistentes são devidos a uma combinação de fatores tarifários e não tarifários que impedem o comércio.

Hauwau Samaila Mohammed contribuiu para este artigo.

Editado por: Rachel Baig