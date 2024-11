As famílias políticas do Líbano: A dinastia Jumblatt | Política

A família Jumblatt liderou a comunidade drusa do Líbano durante gerações em meio à guerra civil e aos assassinatos políticos.

Este filme é sobre como as famílias altamente influentes do Líbano navegaram no mundo complexo e por vezes perigoso da política do país.

Os Jumblatts lideram há mais de 100 anos a comunidade drusa do Líbano, um grupo étnico-religioso cuja base de poder está em torno do Monte Líbano. A história deles inclui intrigas políticas, sucessão familiar e assassinatos.

O atual líder druso, Walid Jumblatt, reflete sobre mais de 40 anos como líder político dos 30.000 drusos do Líbano, uma época que incluiu a Guerra Civil Libanesa, a sobrevivência a um carro-bomba e a subsequente reconciliação com seus antigos inimigos mortais.