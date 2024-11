Promotor do TPI pede mandado de prisão para chefe da junta – DW – 27/11/2024

O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitou na quarta-feira um mandado de prisão por Mianmar chefe do conselho, Min Aung Hlaing.

Ele disse que havia motivos razoáveis ​​para acreditar que o líder da junta estava envolvido em crimes contra a minoria muçulmana Rohingya.

O que mais sabemos sobre o pedido de mandado do TPI?

Um painel de três juízes decidirá agora se emitirá o mandado.

Sobre 730 mil Rohingya fugiram para o vizinho Bangladesh do estado de Rakhine, no noroeste de Mianmar, durante o período em que os alegados crimes foram cometidos.

Mianmar não é signatário do Estatuto de Roma que estabeleceu o TPI, mas as decisões de 2018 e 2019 concluíram que o tribunal tinha jurisdição sobre alegados crimes que ocorreram parcialmente no Bangladesh, que é membro do TPI.

O anúncio ocorre vários dias depois doTPI emitiu mandados de prisão contra primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ex-chefe da Defesa Yoav Gallant e o líder do Hamas Mohammed Deif.

